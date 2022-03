“Ha un tumore maligno”, terribile annuncio a UeD: che mazzata per la protagonista del trono over

E’ una delle protagoniste del trono over di UeD ed è riuscita a trovare l’amore proprio grazie al dating show. Oggi, però, fa un triste annuncio.

L’ex dama di UeD si sta sottoponendo ad una terapia ormonale devastante ma non ci pensa proprio a mollare.

Chi è l’ex dama di UeD che sta lottando contro il tumore

Si chiama Luisa Anna Monti ed è stata una delle protagoniste del trono over di UeD. Proprio grazie al fortunato dating show di Maria De Filippi è riuscita a trovare l’amore. Infatti, la donna è uscita insieme al cavaliere Salvio Calabretta.

Il pubblico più o meno affezionato al programma UeD, ricorderà la dama per la sua chioma rossa sgargiante, la sua verve ed il suo fisico statuario.

Recentemente ha pubblicato un vecchio scatto sul suo seguitissimo profilo Instagram in cui fa riferimento all’indole guerriera delle donne.

La sua forza, nonostante tutto

Con un post su Instagram, l’ex dama di UeD ha voluto raccontare di stare ancora combattendo con il tumore maligno al seno. Una prima operazione era avvenuta a luglio. La Monti ha scelto, poi, di raccontare la sua brutta malattia anche al settimanale ufficiale della trasmissione Uomini e Donne Magazine. La diagnosi del brutto male arrivò nel 2020. Gli interventi cui si è sottoposta sono stati due: quadrantectomia ed ovarectomia:

“E’ stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in sala operatoria”.

Ha raccontato al magazine a cui ha spiegato anche che, nonostante l’intervento andato bene, ora si dovrà sottoporre ad una terapia molto dura, che potrebbe durare ben cinque anni. Conclusi i cinque anni, potrà sopraggiungere una chemioterapia leggera. Per fortuna, al suo fianco c’è Salvio.

Alla dama già in passato era stato diagnosticato un tumore ma era riuscita a sconfiggerlo. Ora, non vede l’ora di buttarsi alle spalle anche questo Mister T (come chiama il suo tumore) per poter ricominciare a vivere a 1000 la sua vita.

Che mazzata per la dama di UeD! pic.twitter.com/cPl8EazkjL — Marietta (@Mariettamitica) March 22, 2022

Proprio dal suo cavaliere, l’ex dama di UeD ha ricevuto una proposta di matrimonio ma non si sa bene quando riusciranno a convolare a nozze. Un matrimonio che è stato più volte rimandato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nonostante questo, la Monti si è detta serena e grata alla vita, anche se molto stanca per la terapia ormonale devastante.