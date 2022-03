“Un piccolo Belli”, Delia pazza di gioia: finalmente lo confessa davanti a tutta Italia | VIDEO

La famosissima ex vippona Delia Duran letteralmente al settimo cielo decide di confessare davanti a tutti in diretta televisiva del piccolo Belli. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi mesi la donna ha attirato incredibilmente l’attenzione dei riflettori rivolti su di sé per via della sua partecipazione al rinomato programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini, ovvero Grande Fratello Vip. Ovviamente il tutto è stato generato dal triangolo amoroso creato interamente dal suo futuro sposo Alex Belli. Dopo innumerevoli alti e bassi però i due sono riusciti a raggiungere un equilibrio e finalmente la loro relazione può procedere serenamente.

In molti infatti si sarebbero aspettati un ritorno dalla vippona Soleil Sorge, cosa che però pare che non sia accaduta. I due sono tornati quindi a vivere sotto lo stesso tetto riprendendo le loro solite abitudini.

Subito dopo la finale del GF Vip infatti i due hanno prontamente condiviso la stessa stanza ed hanno risolto pacificamente e soprattutto appassionatamente la situazione creatasi sotto le telecamere attente del programma. Attualmente appaiono felici e spensierati ed il triangolo amoroso sembra ormai solo un brutto ricordo. Pare inoltre che la vita dei due diretti interessati a breve cambierà radicalmente.

Delia Duran lo confessa davanti a tutta l’Italia, presto daremo il benvenuto ad un piccolo Belli

Come solito fare dai diversi conduttori televisivi, tutti gli ex vipponi dopo la finale hanno ricevuto numerosi inviti nei svariati salotti più spiati d’Italia. La coppia non ha affatto esitato quando la conduttrice Silvia Toffanin ha invitato entrambi a Verissimo ed anzi si sono presentati molto volentieri. Durante l’intervista i due hanno confessato di amarsi più di prima e cha crisi ormai fa parte del passato.

Per chi non lo sapesse i due erano solo promessi e non sposati, la donna infatti ha poi confermato che le nozze si terranno certamente anche se Alex è stato messo in guardia numerose volte, la donna infatti non giustificherà più alcun errore. Durante l’intervista però è spuntato un particolare che non è passato affatto inosservato.

Dopo aver confermato il tutto infatti la donna ha deciso di esprimere chiaramente uno dei suoi desideri più intimi, ovvero stringere fra le sue braccia il proprio bimbo. Ebbene si, Delia non vede l’ora di diventare mamma.

“Sono felicissima, però come ho già detto a lui, la prima cosa che vorrei fare è un bimbo. Un bimbo è il mio sogno più grande, diventare mamma. Sarebbe già il momento per farlo.”– Queste sono le parole della Duran, la quale stringendo la mano del suo futuro sposo ha confessato di voler diventare mamma il prima possibile così da poter stringere fra le proprie braccia il frutto del loro amore.