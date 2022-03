UeD, ricordate Maria S. del trono over? Buona come il pane, non doveva finire così | Che disgrazia

Maria S è stata una delle dame storiche di UeD. Purtroppo, però, è morta in modo piuttosto tragico. Vediamo cosa le è successo.

La sua partecipazione a UeD è avvenuta nel 2014/2015 e Maria S aveva conquistato subito il pubblico.

Chi era Maria S di UeD

Il dating show più famoso della televisione, UeD oltre a far nascere l’amore tra alcuni dei suoi protagonisti, è in grado anche di sfornare dei personaggi simpatici ed indimenticabili per i fan appassionati. Non solo nel trono classico ma anche e soprattutto nel trono over, considerato forse come il più seguito.

Grazie alla sua simpatia ed al suo sorriso contagioso, Maria S aveva conquistato il pubblico di UeD a cui aveva partecipato nell’edizione 2014/2015. In breve tempo, divenne un vero e proprio personaggio, tanto che anche Tina, nelle edizioni successive, iniziò a farne l’imitazione. La signora aveva coniato persino un tormentone a UeD che era una sorta di monito ad uno dei cavalieri del parterre che osò offenderla:

“Vergogna, mettiti in ginocchio!”.

Ancora oggi è possibile trovare sul web dei meme dedicati a Maria S. Un vero e proprio personaggio, insomma. Maria S era siciliana, divorziata e con ben quattro figli grandi. Prima di approdare a UeD, aveva vissuto qualche anno in Australia.

Com’è morta

L’annuncio della sua morte è arrivato attraverso il profilo Instagram di Anna Tedesco, che era sua amica. Sotto una foto insieme alla signora Maria S, Anna ha scritto nella didascalia:

“Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace”.

Nella didascalia, ha poi concluso che per lei è stato un vero onore averla potuta conoscere nella sua vita. Il calvario della signora Maria S è durato due settimane, giorni in cui è stata ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa del covid.

La situazione è degenerata a causa di un aneurisma cerebrale. A confermarlo anche il Blog di Uomini e Donne. Inevitabili una miriade di commenti di cordoglio per ricordare lei e per stringersi alla famiglia dell’ex dama di UeD. Una morte rapida e difficile da credere per una donna così spumeggiante che aveva ancora tanti altri anni da vivere. Il decesso avvenne nel novembre del 2020.