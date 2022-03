“Tutto organizzato a tavolino” clamoroso: Ilary lo confessa davvero | Finalmente incastrati

By

Spunta fuori tutta la verità su Ilary Blasi e Francesco Totti: è stato organizzato e studiato tutto a tavolino. Ecco lo scoop clamoroso che ha lasciato senza parole.

Ilary Blasi e Francesco Totti, finalmente sappiamo che cosa è successo realmente tra i due, incastrati una volta per tutte. Assurdo. Arriva la confessione scioccante.

Tutta la verità su Ilary e Totti

Da settimane ormai non si parla che di loro, di Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie più belle e longeve dello showbiz italiano. Insieme da tanti anni, spesso la conduttrice Mediaset e l’ex calciatore della Roma, sono stati al centro di gossip e pettegolezzi che li hanno visti in crisi o a un passo dal dirsi addio.

Ma, mentre negli anni passati, ogni illazione e chiacchiericcio sul loro conto è stato poi smentito ufficialmente, la notizia diffusasi qualche settimana che annunciava la fine della loro relazione per via di presunti tradimenti, non ha trovato smentite ufficiali, almeno fino ad ora.

Ilary Blasi si è raccontata a cuore aperto, e ha rotto il silenzio sulla sua crisi con lo sportivo facendo delle rivelazioni davvero inaspettate che hanno lasciato tutti senza parole.

Tutto organizzato a tavolino, arriva la confessione della conduttrice

La Blasi è tra le conduttrici più amate del piccolo schermo. Tra qualche ora debutterà alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2022 e, in occasione della presentazione del suo programma, si è concessa una lunga intervista dalla sua amica Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Proprio dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice Mediaset ha fatto delle rivelazioni bomba che hanno lasciato tutti senza parole. Ilary ha affrontato finalmente l’argomento di gossip di cui si discute da settimane: la sua presunta crisi con lo sportivo Francesco Totti.

L’ex letterina, ha rotto il silenzio e ha raccontato una verità scomoda. Innanzitutto, la presentatrice tiene a smentire tradimenti e crisi di coppia. Le cose con Francesco, seppur tra alti e bassi, vanno bene.

Ma perché si è arrivati a parlare di tradimenti e separazioni? Ilary sputa fuori il rospo e parla di un vero e proprio accanimento mediatico nei suoi confronti affermando che lei e Francesco sono stati incastrati e che tutto è stato organizzato a tavolino.

La Blasi fa intendere che, dietro la diffusione di questa terribile notizia, ci sia il lavoro certosino di alcuni giornalisti che hanno costruito un gossip fittizio solo per gettare la conduttrice e famiglia al centro dell’attenzione, in pasto ai leoni del pettegolezzo.

La presentatrice è furiosa e arrabbiata anche con grandi testate giornalistiche come il Corriere della sera e La Repubblica che hanno dato per certo, senza prove ufficiali, la fine della sua relazione con Francesco Totti e mettendo la sua faccia in prima pagina.

Ilary, da grande signora, è riuscita a superare anche questo momento di difficoltà ma non senza problemi. Anche la sua famiglia ha risentito di questo accanimento mediatico e non è stato affatto semplice voltare pagina.