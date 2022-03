Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi, chi è il fratello di Belen: età, lavoro e fidanzata

Jeremias Rodriguez deve la sua fama ad una parente famosa: sua sorella Belen. In attesa di vederlo all’Isola Dei Famosi, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Oltre a partecipare a reality show, Jeremias Rodriguez si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo anche a suon di gossip.

Chi è Jeremias Rodriguez

Classe 1988, Jeremias Rodriguez è il fratello minore di una donna molto famosa in Italia: Belen Rodriguez. La sua infanzia è stata molto tormentata come pure la sua adolescenza. Alla base di tutto c’è stato il suo carattere molto forte e deciso. Alcune sue confessioni sono state fatte durante la sua permanenza durante L’Isola dei Famosi (era il 2019). In quella sede, lui stesso dichiarò di aver raggiunto il peso limite di 115 chilogrammi.

Chi è l’ex fidanzata di Jeremias?

Oltre ad essere diventato un influencer molto popolare, con un seguito di oltre 680mila follower, è un assiduo concorrente di reality show. L’abbiamo visto, infatti, non solo all’Isola dei Famosi 14, in cui si innamorò di Soleil Sorge ma anche al Grande Fratello Vip 2 (era il 2017). Proprio a quell’Isola dei Famosi non riuscì ad entrare nel cuore del pubblico. Forse fu complice anche la brevissima love story con la Sorge, finita per incomprensioni caratteriali tra i due.

Lui stesso ha detto che non ha rimpianto alcune delle sue apparizioni televisive. Questo anche se non gli è mai piaciuto di stare sotto i riflettori. Forse, anche per questo motivo, Jeremias Rodriguez ha deciso di partecipare all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi che inizierà lunedì 21 marzo e sarà condotta da Ilary Blasi. Tra i concorrenti, ci sarà anche suo padre Gustavo. Tra gli opinionisti: Vladimir Luxuria.

Quanto pesa ed è alto Jeremias?

Nato a Buenos Aires, proprio come le sorelle, Jeremias è alto 1,90m con un peso di 80kg. Tra i tatuaggi che ha sparsi sul corpo, spiccano quello col nome di suo nipote Santiago e la frase El amor nunca deja de ser. E’ approdato in Italia insieme a papà Gustavo e mamma Veronica per poter stare vicino alle sorelle Belen e Cecilia che avevano avviato la loro carriera in Italia. E ha fatto bene!

Chi è la fidanzata di Jeremias?

Jeremias risulta, attualmente, impegnato. Sin dall’estate del 2020 è ufficialmente fidanzato con Deborah Togni. I due si sarebbero conosciuti al compleanno di Gianmaria Antinolfi. Deborah arriva dopo una serie di lunghi flirt tra cui spicca quello con un’ex tronista di UeD: Rossella Intellicato.