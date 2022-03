Incubo senza fine per Alberto di Monaco: se n’è andata la sua metà | L’ha lasciato solo

Arriva un’altra batosta per il sovrano Alberto di Monaco: lei se n’è andata e l’ha lasciato da solo. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi.

La famiglia Grimaldi cade a pezzi, un incubo senza fine per Alberto di Monaco che si ritrova ad affrontare un’altra clamorosa batosta: la sua metà se n’è andata via.

Incubo senza fine per Alberto di Monaco

Non è stato un anno facile quello appena conclusosi per Alberto II, ma neanche l’inizio del 2022 è partito, per lui, nel migliore dei modi. Il sovrano del principato monegasco ha dovuto fare i conti con una situazione familiare alquanto complessa.

Sua moglie, la principessa Charlene, a seguito di una brutta infezione che ha colpito gola, naso e orecchie, è stata costretta a diversi interventi chirurgici. Per oltre 8 mesi è stata lontana dalla sua famiglia, prima in Sudafrica e poi, per ulteriori 3 in Svizzera, dove è stata ricoverata in una clinica extra lussuosa per riprendersi da un esaurimento psicofisico.

Con grande sorpresa di tutti, il 12 marzo Charlene ha fatto ritorno nel Principato ma le cose non stanno procedendo come dovrebbero. Arriva un’altra batosta per Alberto II che è rimasto solo, la sua dolce metà ha fatto le valigie e ha deciso di andare via.

La principessa fa le valigie e va via

È un incubo senza fine quello che sta vivendo Alberto di Monaco che ora deve fare i conti con un altro serio problema: la sua metà è pronta ad andare via e ad abbandonarlo. Come sappiamo, il 12 marzo del 2022, dopo mesi lontano da palazzo reale, la sua consorte Charlene, ha fatto ritorno a casa.

La principessa ha deciso però di non risiedere nella dimora ufficiale della famiglia Grimaldi ma di rifugiarsi a Roc Agel, sulle alture di Monaco, in un’immensa fattoria circondata dal verde e dagli animali.

Sarebbero quindi sempre più sporadici i rapporti tra i due consorti. Come se non bastasse, però, per Alberto II arriva un’altra batosta: la sua persona preferita, la sorella Stephanie di Monaco, ha deciso di abbandonarlo proprio ora.

La principessa, terzogenita degli ex sovrani Grace Kelly e Ranieri di Monaco, partirà presto per il Marocco, per presenziare a un importante evento sportivo del quale sarà la madrina. Stephanie e Alberto sono legati da un rapporto molto stretto.

Lei è sempre stata la complice del fratello e lo ha aiutato in ogni occasione, anche a superare e a vivere con più tranquillità la lontananza, per tutto questo periodo, dalla sua consorte. Ora che Stephanie farà le valigie, come affronterà Alberto II i drammi che da un anno a questa parte monopolizzano la sua vita?