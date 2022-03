Gustavo Rodriguez, il papà di Belen all’Isola dei famosi: età, vita privata, lavoro e moglie

By

Gustavo Rodriguez, famoso per essere il papà di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Non tutti conoscono la sua vita privata. L’uomo, oltre ad essere un genitore esemplare è un marito perfetto: scopriamo di più.

Gustavo e Belen Rodriguez – Lettoquotidiano.itGustavo Rodriguez, legatissimo alla sua famiglia. È sposato da tantissimi anni con Veronica Cozzani, madre dei suoi figli: Belen, Cecilia e Jeremias. L’uomo a breve sbarcherà per la prima volta in un reality show, a L’Isola dei Famosi: conosciamolo meglio.

Chi è Gustavo Rodriguez: tutto sul papà di Belen

Gustavo Rodriguez è nato in Argentina nel 1959 e ha 63 anni. Conosciuto per essere il papà della famosa showgirl Belen Rodriguez, ma anche per la sua vita da ribelle. Da giovane, infatti, era un cantante rock molto trasgressivo.

Con chi è sposato il papà di Belen?

L’uomo è felicemente sposato con Veronica Cozzani, dal loro amore sono nati tre figli. Inoltre, Gustavo ha un bellissimo rapporto con il suo nipotino Santiago, infatti, quando ha del tempo libero lo trascorre con il piccolo e anche con Luna Marié, la secondogenita di Belen.

Il papà della famosa showgirl argentina, quando era giovane ha conosciuto la sua attuale moglie, Veronica. All’epoca, lei era legata ad un altro uomo da oltre tre anni. La donna era figlia di un ufficiale dell’esercito e lui era una rockstar con una vita alquanto sregolata.

Per conquistarla, ha rinunciato ad ogni trasgressione ed è addirittura diventato un pastore anglicano, ma qualche anno dopo è stato costretto ad abbandonare la chiesa a causa delle prime foto di Belen in intimo.

Oggi la sua vita è completamente cambiata, infatti, è un uomo felice e innamoratissimo della sua famiglia. È un marito, padre ma soprattutto un nonno molto presente.

Gustavo Rodriguez a L’Isola dei Famosi

Manca poco alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show di Ilary Blasi. Sono già spuntati i primi nomi dei concorrenti: Guendalina ed Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e il suo compagno Marco Cucolo, I Cugini di Campagna, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Infine, ci sarà Gustavo Rodriguez e Jeremias Rodriguez.

I due saranno senza dubbio i protagonisti di questa edizione, infatti, il pubblico è molto curioso di scoprire cosa accadrà, dato che entrambi hanno due caratteri forti e ciò potrebbe creare delle dinamiche molto interessanti. Non ci resta che aspettare la prima puntata prevista per lunedì 21 marzo, non mancheranno i colpi di scena.