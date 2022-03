Forum, che fine ha fatto Tina Langostena? Non meritava un finale così tragico

By

Tina Lagostena Bassi è stata avvocato di Forum. Purtroppo, però, è scomparsa dalle scene da un po’ di tempo. Vediamo cosa è successo.

Prima di partecipare a Forum, Tina Lagostena Bassi è stata l’avvocato storico del processo del massacro del Circeo.

Chi è Tina Lagostena

Meglio conosciuta come Tina, Augusta Lagostena Bassi nacque a Milano. Approdò a Forum nel 1998 e il suo ruolo fu quello di affiancare il giudice Santi Licheri. Oltre a partecipare in trasmissione, fece anche la sceneggiatrice per alcune miniserie dal tema legale. Un esempio, fu L’Avvocato delle Donne, andato in onda sulla Rai. Il ruolo di protagonista venne affidato a Mariangela Melato. La serie era ispirata ad un libro scritto dalla stessa Tina Lagostena.

Prima di approdare in televisione, la carriera della Lagostena Bassi è stata esemplare. Fu proprio lei, infatti, ad utilizzare per prima dei termini crudi relativi alla violenza subita dalle donne sue clienti. In questo modo, ruppe quel muro di conformismo e silenzio che si era creato nei tribunali d’Italia. Erano gli anni ’70.

Ad esempio, la parola stupro venne introdotta proprio da lei. All’avvocato si deve anche la fondazione del Telefono Rosa. Tra gli altri ruoli ricoperti quello di Presidente della Commissione nazionale pari opportunità, per un anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, fu deputato per Forza Italia, nel corso della XII legislatura. In quegli anni, divenne membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Proprio in quella sede, nel 1996, è stata tra le coautrici della legge contro la violenza di tipo sessuale.

Che fine ha fatto

In particolare, era il 1975, quando l’Italia venne sconvolta da un fatto di cronaca efferato: il massacro del Circeo, recentemente ripreso da un film al cinema. Tre ragazzi Angelo Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido violentarono ed uccisero Rosaria Lopez mentre la sua amica, Donatella Colasanti, venne ridotta in fin di vita. Fu proprio Donatella a costituirsi parte civile contro i tre. La sua difesa venne affidata a Tina Lagostena Bassi.

Tina Lagostena Bassi è sparita dalle scene perché, a 82 anni è morta a Roma. Era il 4 marzo del 2008. La donna si è spenta a seguito di una lunga malattia. Al momento della morte, si trovava ospite di una casa di cura proprio della capitale d’Italia.

La sua è stata una vita dedicata alla lotta per i diritti e le pari opportunità delle donne tanto da essere considerata come l’avvocato delle donne per eccellenza.