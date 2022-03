Floriana Secondi, sapete chi è l’ex? Molto più famoso di lei: lo conosciamo benissimo | FOTO

Tra poco rivedremo Floriana Secondi in tv per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Uno dei suoi ex, però, ha fatto molto parlare di se. Vediamo di chi si tratta.

Celebre per aver partecipato al Grande Fratello, Floriana Secondi ha avuto anche una breve parentesi nel mondo della musica.

Chi è Floriana Secondi

L’Isola dei Famosi 2022 inizierà lunedì 21 marzo e, tra i protagonisti spicca lei: Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello. Proprio lei, può essere considerata come uno dei personaggi più iconici in assoluto della storia del programma. Spontanea, genuina è stata amata da subito dal pubblico. Un pubblico che la portò a vincere il reality, alla sua terza edizione.

Nata nel 1977, Floriana Secondi ha avuto un’infanzia tormentata, trascorsa per lo più in collegio a causa della separazione dei suoi genitori. La madre era tossicodipendente e quindi incapace di prendersi cura di sua figlia.

Così, Floriana si rimboccò le maniche e si mise a lavorare come cameriera ed animatrice. Insoddisfatta dalla piega che stava prendendo la sua carriera, decise di presentarsi alle audizioni per il GF 2003. Dopo la vittoria del programma partecipò a La Fattoria. Nel 2013 decise di investire in un ristorante a Milano Marittima.

La parentesi nel mondo della musica arrivò nel 2021 quando l’ex gieffina incise il suo primo singolo trash Flowriana.

Chi è Simone Coccia

Oltre che per la sua carriera, Floriana Secondi ha fatto parlare di se anche per le sue travagliate storie d’amore. In particolare, per quella con Simone Coccia. Fu proprio un altro ex di Floriana a porre l’attenzione su Simone. Daniele Pompili, infatti, sospettava che la donna vivesse con Coccia mentre era in attesa del loro bambino (purtroppo mai nato).

Che sia stato un rumor oppure no, è certo che Floriana abbia molto aiutato Coccia a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Simone Coccia è diventato celebre per essersi aggiudicato il titolo di Mister d’Italia ma soprattutto per una sua relazione con una donna più grande di lui: quella con l’onorevole Stefania Pezzopane. Prima di quella storia d’amore lavorava come cubista nelle discoteche.

Nel 2018 partecipò all’edizione 15 del Grande Fratello. Poi, finì nel parterre di Uomini e Donne ed ebbe una parte nel web serie di Lory Del Santo, The Lady. Successivamente, fu spesso ospite di Barbara D’Urso per poi lasciare il mondo della televisione.

Nel 2021, Simone ha inaugurato un museo itinerante sulla Guerra chiamato La casa del Soldato a l’Aquila e organizza visite guidate per le scuole.