Antonio Zequila è pronto a partire per l’Honduras: sarà un naufrago de L’Isola dei Famosi 2022. Per chi non lo ricordasse da giovane, ecco un approfondimento.

Non tutti sanno che, prima di diventare un assiduo frequentatore di reality, Antonio Zequila era un attore di fotoromanzi.

Chi è Antonio Zequila

Antonio Zequila farà parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022. Prima di vederlo in televisione, a partire dal 21 marzo per l’inizio del reality, è necessario fare un passo indietro e capire chi è Antonio Zequila e perché da giovanissimo, faceva perdere la testa alle donne. Classe 1964, Zequila è nato ad Atrani, sulla Costiera Amalfitana.

Oggi, non ha alcun matrimonio alle spalle ma è stato un collezionista seriale di flirt, alcuni reali, altri presunti. Tra le donne che avrebbe frequentato spiccano i nomi di Ivana Trump m anche di Mila Suarez e Simona Tagli. La sua ultima relazione, passata alla storia per durata, è giunta al termine ed è stata con l’odontostomatologo sardo Marina Fadda.

Recentemente è stato molto presente in televisione nei salotti televisivi come opinionista. Una posizione che si è conquistato, in particolare, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Com’era da giovane

La carriera di Antonio Zequila iniziò quando lui aveva soltanto 23 anni, quando era perfettamente consapevole di essere un bel ragazzo. Infatti, le donne impararono ad amarlo e a fare follie per lui. Proprio grazie al suo aspetto fisico, riuscì a calcare i primi set cinematografici. In particolare, diventò l’attore perfetto per i fotoromanzi. Sul piccolo schermo iniziò a diventare famoso con il soprannome di Er Mutanda.

Le prime apparizioni al cinema furono con Delizia, nel 1987 e poi, Sapore di Donna nel 1990, tutte pellicole accomunate dallo sfondo erotico. Ruoli dovuti sicuramente alla sua prestanza fisica, per far cadere ai suoi piedi tutte le attrici che dovevano interpretare le sue partner.

Non solo un attore televisivo. Antonio Zequila ha tentato di sfondare anche in teatro. Venne diretto da Franco Zeffirelli in Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello. Successivamente, ebbe un ruolo anche in Giovanna D’Arco.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2005. Proprio il reality in cui ha deciso di tornare in qualità di single. A fargli compagnia, Nicolas Vaporidis e Ilona Staller, tra gli altri. Che Zequila rispolveri il suo fascino proprio in Honduras? Non ci resta che aspettare.