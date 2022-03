Antonino Spinalbese ‘si risposa’, ora è lei l’unica (bellissima) donna nella sua vita | FOTO

E’ appena trascorsa la prima festa del papà per Antonino Spinalbese che ha deciso di aiutare attivamente il popolo ucraino. Vediamo sul fronte amoroso cosa sta combinando.

La storia con Belen Rodriguez sembra sia definitivamente conclusa per Antonino Spinalbese.

L’impegno di Antonino Spinalbese

L’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, sulla scia di solidarietà lanciata dalle Iene ma anche da tante altre persone su e giù per lo stivale, ha deciso di aiutare il popolo ucraino in fuga. Come? Si è recato a bordo di un van colmo di beni di prima necessità, al confine con l’Ucraina.

Non poteva mancare una foto su Instagram e delle stories che immortalassero il momento. Proprio attraverso le stories ha fatto sapere ai suoi fan di quanto fosse stanco di guidare ma anche di quanto fosse stato carico di emozioni per lui quel viaggio. Oltre a portare aiuti, a bordo del suo van ha trasportato una mamma e una figlia ucraine dal confine fino all’Italia. Egli stesso ha affermato che nei centri di accoglienza ci sono molte persone in difficoltà che non riescono a lasciare il confine.

Immancabili i messaggi per lui da parte dei suoi seguaci e non. Alcuni entusiasti del gesto compiuto da Antonino Spinalbese; altri hanno storto il naso poiché potrebbe essere una semplice trovata in cerca di popolarità.

Il suo unico amore

Mentre Belen Rodriguez sembra essere definitivamente tornata con Stefano De Martino, ex marito e padre del suo primogenito Santiago, Antonino Spinalbese sembra avere un unico grande amore.

In occasione della festa del papà, lo scorso sabato, il fotografo ha condiviso degli scatti molto dolci insieme alla sua bambina. Il che ha provocato una pioggia di commenti affettuosi da parte dei suoi fan. Non è mancato un commento della mamma di Antonino la quale ha affermato che benché egli non abbia potuto scegliere i suoi genitori, potrà scegliere che padre essere per sua figlia.

Dopo l’anello a fede, con l’incisione dedicata alla figlia avuta da Belen, Luna Marì, oggi su Instagram spunta un altro indizio sul suo nuovo matrimonio. Nella bio di Instagram dell’influencer, infatti, si legge Luna Mari’s Father and Husband ovvero padre ma anche marito di sua figlia.

Un gesto che rimarca l’amore che Antonino ha per la bambina ma anche un segnale evidente del fatto che, attualmente, è single.