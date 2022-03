“Un’altra donna vive con Alberto”, l’indiscrezione fa tremare Charlene di Monaco

Charlene di Monaco, arriva un’altra batosta per la bella principessa: Alberto vive con un’altra donna. L’indiscrezione fa tremare il Principato monegasco. Ecco che cosa sta succedendo.

Alberto di Monaco continua a far soffrire la bella principessa. Charlene è furiosa e delusa: un’altra donna vive con suo marito. Ecco di chi si tratta.

Charlene di Monaco devastata per colpa di Alberto

La principessa di Monaco non sta attraversando un periodo particolarmente sereno. Dal 2021, numerosi problemi di salute l’hanno devastata fisicamente e psicologicamente. Per oltre 8 mesi, la consorte di Alberto II è stata ricoverata in Sudafrica per via di un’infezione che ha intaccato persino il cervello.

A novembre 2021 è ritornata per qualche giorno a corte per riabbracciare i suoi gemellini ma, a causa di un esaurimento psicofisico, è stata costretta nuovamente ad un ricovero. Attualmente si trova a Lugano, in una clinica che costa ben 130.000 euro a settimana.

Proprio in questo lussuoso hospice si starebbe riprendendo. I media francesi annunciano che la principessa è in fase di recupero e che molto presto potrebbe ritornare a Monaco.

La data non è stata ancora definita ma i sudditi monegaschi si aspettano un ritorno a sorpresa della loro principessa. Intanto, dalla Svizzera si mormora che Charlene sia devastata: Alberto è stato beccato a vivere con un’altra donna.

Chi è la donna che ha preso il posto della principessa monegasca

Le condizioni di salute di Charlene continuano a preoccupare anche se il suo consorte, in un’intervista ha affermato che la moglie è sulla via della guarigione e che presto potrebbe ritornare a corte.

Intanto, dalla Svizzera sembra che, giorno dopo giorno, Charlene sia sempre più in crisi con Alberto. Sapete che cosa è accaduto? Secondo quanto riportato da alcuni media internazionali, Alberto avrebbe consentito alla sua ex compagna, Nicole Coste, che tra l’altro è la madre di suo figlio Alexandre, a trasferirsi in un’abitazione poco lontana dal palazzo reale.

Charlene non ha mai sopportato Nicole e le due, in passato, hanno avuto screzi anche pubblici. Che il principe di Monaco possa condividere tempo con l’ex compagna è un’idea che infastidisce molto Charlene che, per tale ragione, avrebbe in più occasioni pensato di porre fine al suo matrimonio con Alberto.

Insomma, il sovrano di Monaco ha dato un’ulteriore batosta alla sua consorte. La principessa non ha preso affatto bene la presenza di Nicole a Monaco, la quale tra l’altro, è stata paparazzata anche ad eventi ufficiali accanto ad Alberto mentre lei si trova ricoverata in Svizzera.