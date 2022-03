UeD, ricordate Teresa? Scomparsa dopo la diagnosi del tumore | Che ingiustizia

Teresa Cilia è stata una tronista di UeD ricordata per essere stata diffidata dalla redazione. In realtà è scomparsa per via di un problema di salute. Vediamo cosa è successo.

Archiviata l’esperienza a UeD, Teresa oggi fa la wedding planner ed è una moglie felice.

Chi è Teresa di UeD

Teresa Cilia ha partecipato all’edizione 204/2015 di UeD. Proprio nel dating show di Maria De Filippi ha conosciuto suo marito Salvatore Di Carlo. Convolati a nozze nel 2016, nel 2018 dichiararono di aver avuto una crisi di coppia che oggi sembra essere archiviata. Nel 2015 i due parteciparono a Temptation Island.

Recentemente, si è sottoposta ad un intervento al cuore per risolvere un difetto che aveva sin dalla nascita. Poco dopo l’intervento, ha comunicato a tutti i suoi follower che era andato bene ma che doveva stare a riposo.

Prima di diventare una wedding planner, Teresa rimase a lavorare nella redazione di UeD, per la sezione di C’è posta per te, fianco a fianco con gli autori. Successivamente, decise di lasciare e tornare a vivere a Ragusa a fianco del marito.

Perché è scomparsa dalla tv

Teresa ha fatto parlare di se anche per aver ricevuto la diagnosi di tumore. Una diagnosi che, però, si rivelò falsa. A causa di questa diagnosi la ragazza, classe 1987, decise di lasciare la redazione di C’è Posta per te e di dedicarsi ai suoi affetti.

In realtà, la redazione ha raccontato le cose in modo diverso. Non molto tempo fa, la stessa Teresa ha criticato molto una delle autrici di UeD, Raffaella Mennoia, dicendo che la donna manipola le storie d’amore tra dame e cavalieri, ragazze e ragazze, ai suoi scopi personali o semplicemente per fare audience.

Una frecciatina sarebbe stata rivolta a Teresa da Maria De Filippi in persona. Maria nazionale avrebbe fatto riferimento ad una persona che avrebbe utilizzato UeD per farsi strada, per poi licenziarsi perché non aveva ottenuto un aumento di stipendio. Dopo aver lasciato la redazione, però, questa persona avrebbe continuato a lanciare frecciatine, comodamente via web, ad un autore importante del programma.

A quel punto, anche se non era stato fatto il suo nome, ci ha tenuto a chiarire attraverso un video, che le cose non erano andate proprio così. Lei stessa, dunque, ha spiegato che, a differenza di altri, non ha mai agito per ottenere followers. Inoltre, ha dovuto lasciare la redazione per via di una diagnosi di cancro che l’aveva già colpita anni prima. Era il 2016 e per lei si trattò di una vera e propria ingiustizia.