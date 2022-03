Solo qualche ora fa le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e lo hanno portato via arrestandolo, l’ex volto di UeD in balia del suo destino. Ecco di chi stiamo parlando e tutti i dettagli riguardanti l’arresto.

Come ben saprete il programma condotto da Maria De Filippi offre a tutti coloro che lo desiderano un posto fisso nel cast. Quando si decide di intraprendere un percorso del genere però si deve tener conto di innumerevoli fattori. Quando si coglie l’attenzione dei riflettori difficilmente si riesce a distogliere gli occhi puntati verso di sé. per questo motivo infatti siamo minuziosamente informati su ciò che accade all’interno delle vite di ogni personaggio pubblico.

Questo è proprio l’esempio lampante. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare una notizia a dir poco sconvolgente, un ex volto famoso proprio grazie alla sua partecipazione all’interno del programma è stato coinvolto in un arresto.

Ebbene, fortunatamente non sentiamo spesso parlare di avvenimenti del genere, purtroppo però dobbiamo fare i conti con la cruda realtà. Non stiamo affatto parlando di un avvenimento di portata minima, stiamo infatti parlando di un arresto che ha coinvolto più persone per reati davvero gravi.

UeD, portato via dalle forze dell’ordine: cosa è successo realmente

Tutto ciò è accaduto solo pochissime ore fa ed ha coinvolto più persone. Stiamo parlando del famoso compagno di Fabiola Cimminella, ovvero Daniele Muscariello. La donna è famosa appunto per aver partecipato svariati anni fa al dating show in veste di corteggiatrice e non solo. Partecipò infatti perfino a Temptation Island come tentatrice. La coppia iniziò a frequentarsi nel 2019 e fino ad oggi apparivano felici l’uno vicino all’altra. A quanto pare però il compagno, produttore cinematografico, aveva a che fare con la camorra.

L’uomo si occupava infatti della sparizione dei contanti ricavati illegalmente fingendo acquisti di materiale tecnico da ripresa e sceneggiature fasulle. I soldi ricavanti illegalmente però seguivano un percorso incredibilmente complicato prima di arrivare nelle sue mani. Fortunatamente però, grazie all’operazione delle forze dell’ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma sono avvenuti gli arresti delle due bande di narcotrafficanti italo albanesi.

Queste ultime sono riuscite ad aggirare per tutto questo tempo le operazioni speciali grazie a due infiltrati, anch’essi delle forze dell’ordine, che li informavano in tempo reale su ogni spostamento o possibile sospetto. Tuttora i due sono agli arresti per aver infranto la legge anziché rispettarla come rientrava nei loro doveri. Attualmente Fabiola non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, si presume però che a breve esporrà il suo pensiero a riguardo pubblicamente.