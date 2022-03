Questo elettrodomestico ti fa spendere una fortuna ma se lo accendi a quest’ora risparmi tanto

By

Il costo dell’energia elettrica e del gas, da inizio 2022, ha subito un’impennata pazzesca a causa della guerra in Ucraina. Le bollette sono salatissime e per far quadrare i conti bisogna risparmiare sui consumi.

L’unico modo per far fronte al caro bollette è ottimizzare l’uso degli elettrodomestici. Un elettrodomestico, in particolare, è più energivoro di altri in casa ed è su questo che concentriamo il nostro focus.

Qual è l’elettrodomestico che consuma di più e come fare per ridurne i consumi energetici risparmiando in bolletta?

Occhio all’elettrodomestico che consuma di più

L’elettrodomestico che consuma di più è il forno elettrico. Può arrivare a consumare tra 0,8 kWh e 1,5 kWh dopo averlo usato per circa un’ora e mezza ad una temperatura di 180° C.

Diversi fattori contribuiscono al consumo energetico del forno elettrico; tra questi, la durata di utilizzo, la classe energetica, le dimensioni e la potenza.

Il duplice sistema per contenere i costi in bolletta consiste nel limitare l’utilizzo del forno elettrico e nell’ottimizzarne l’utilizzo. Come?

Prima di tutto, chiediamoci se conviene usarlo con cottura ventilata o in modalità statica.

La cottura ventilata (indicata per certi cibi) consente di ridurre il consumo in watt del 30% circa perché è più rapido.

La modalità statica è un metodo più lento, quindi più costoso come, del resto, la modalità grill che andrebbe usata con moderazione.

Come ridurre i consumi del forno elettrico: altri consigli

Considerando che una cottura più rapida ottimizza i consumi energetici, ecco alcuni consigli utili per migliorare l’efficienza energetica del forno elettrico:

Spegni il forno qualche minuto prima del tempo di cottura previsto. Il forno caldo continuerà a fare il suo dovere;

Riduci a piccoli pezzi gli alimenti da cuocere ed inserisci meno alimenti nel forno per velocizzarne la cottura;

Pulisci regolarmente l’elettrodomestico: un forno sporco non consente una dispersione del calore efficace;

Controlla le guarnizioni e verifica periodicamente se sono da sostituire. In caso di rottura, il calore si disperde ed i consumi aumentano;

Finché la cottura non è completata non aprire lo sportello del forno;

Evita il preriscaldamento.

La classe energetica incide parecchio sul consumo energetico. I forni elettrici di classe A e superiori dimezzano i consumi rispetto a quelli di classe D.