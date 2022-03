“Odore di piedi devastanti” Francesco Chiofalo, la notte nel letto con la secchiona finisce malissimo

La prima notte passata assieme alla secchiona si dimostrano un vero incubo per Francesco Chiofalo, il forte odore di piedi rovina l’atmosfera. Ecco tutti i dettagli su quanto successo a La Pupa e il Secchione.

Come ben saprete da soli pochi giorni è iniziato uno dei moltissimi programmi più amati dal pubblico italiano, ovvero La Pupa e il Secchione. Quest’anno si ritrova come presentatrice indiscussa la famigerata conduttrice Barbara D’Urso, la quale fin dalla prima serata ha fatto ben capire a tutti coloro che hanno scelto di intraprende questo percorso che le loro sorti sono completamente nelle sue mani.

La prima puntata del programma ha iniziato a regalarci attimi indimenticabili. Gli opinionisti si ritrovano a ricoprire un ruolo incredibilmente importante e Soleil, Federico Fashion Style e Antonella Elia lo ricoprono perfettamente. Inizialmente vi sono state delle piccole scenate partite direttamente dalle pupe nei confronti dell’ex vippona, la quale ha prontamente risposto mettendo tutti al proprio posto.

Ebbene si, il suo percorso fatto all’interno del noto reality condotto dal famigerato Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip, ha particolarmente segnato la sua vita privata ed ovviamente la sua vita professionale. Molte infatti sono le critiche ricevute, alle quali però lei non ha dato molto peso. Inoltre ha tentato di ironizzare molto sulla vita dei concorrenti, come ad esempio sulle scelte prese da Francesco riguardo le operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto.

Francesco Chiofalo, la prima notte insieme con la secchiona si trasforma in un vero incubo

Non è di certo la prima volta che lo vediamo come protagonista in un reality show, il suo nome infatti è diventato famoso proprio grazie alla partecipazione a Temptation Island. In quest’ultimo partecipò con la sua storica ex, tra i due però successivamente le cose non andarono per il verso giusto ed ognuno prese strade diverse. Attualmente lui è fidanzato con la famosissima Drusilla, la quale non è affatto gelosa poiché sa perfettamente che tra loro vi è un legame inestimabile.

Dopo la scelta della compagnia, ogni concorrente si è catapultato nelle proprie stanze, pupe e secchioni insieme. Prima ancora di potersi mettere nel letto per fare una bella dormita, il pupo ha osservato i movimenti della secchiona sdraiandosi sul letto. Successivamente la ragazza lo ha letteralmente sgridato poiché aveva appoggiato le scarpe sul letto.

“Lo sai perché non mi levo le scarpe? Io ho un piccolo problema che.. ho un leggero odore di piedi. Fidati di me, poi ti preoccupi. Si però fidati perché il mio è un difetto che si sente da lontano dalla porta.”

A quanto pare infatti il giovane pupo ha un piccolo problema di odore dei piedi. Quest’ultimo infatti non si è tolto le scarpe proprio perché temeva che l’odore potesse disturbare la ragazza, poiché quest’ultimo viene da lui considerato molto forte.