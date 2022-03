L’attore Nicolas Vaporidis arrivato sotto le luci della ribalta con il film Notte Prima degli Esami, rivela perché è stato costretto a farsi la pelata. Vediamo la sua rivelazione.

La perdita dei capelli, per l’attore Nicolas Vaporidis, è stata un vero e proprio lutto.

Chi è Nicolas Vaporidis

L’Isola dei Famosi 2022 inizierà il 21 marzo e tra i naufraghi, spicca il nome dell’attore Nicolas Vaporidis. Arrivato alle luci della ribalta per il film Notte Prima degli Esami, l’attore è nato nel 1981 e ha avuto relazioni sentimentali con diverse donne famose nel mondo dello spettacolo.

Al momento, però, sembrerebbe essere single e, per questo motivo, gareggerà in Honduras nella categoria single. Le coppie, in realtà, non saranno formate soltanto da fidanzati o sposati ma anche da persone legate da rapporti di parentela.

Nicolas Vaporidis è nato a Roma da papà greco e mamma italiana. Anche se il grande pubblico lo ricollega alla pellicola di cui sopra, girato nel 2006, i suoi esordi sono legati ad un film del 2002 dal titolo Il ronzio delle mosche. Oggi, oltre che attore è anche produttore di cinema indipendente.

L’attore che è un vero e proprio sex symbol, ha avuto un matrimonio, naufragato in poco tempo, con Giorgia Surina sposata prima a Milano e poi in Grecia. Un’unione durata soli due anni dal 2012 al 2014. Dopo, si sono susseguiti una serie di flirt. Gli ultimi con

Giulia Brighi, Isabella Benedetti Livanos e Matilde Gioli.

Perché ha perso i capelli

Già da quando stava con la Surina, Nicolas Vaporidis ha iniziato a perdere i capelli. All’epoca, raccontò il motivo. Mentre li stava perdendo tutti, ha deciso di raderli a zero fino a quando non ce n’è stato nemmeno più uno. Un cambio di look radicale che, però, non è dispiaciuto alle fans e, in fondo, nemmeno a lui poiché ha imparato a piacersi.

“Ho perso i capelli: è stato un lutto con tanto di cerimonia annessa. I pochi rimasti li chiamo per nome e per cognome. Li ho tirati tutti e alé la vita continua”.

Affermò l’attore nel corso di una trasmissione radiofonica in onda su Radio Club 91. Le poche certezze che aveva nella vita erano i suoi capelli, il Papa e Rocco Siffredi che, all’epoca del rilascio dell’intervista, aveva deciso di lasciare il porno per stare vicino alla moglie.