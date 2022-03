“Hanno fatto una figura di m***a” Ilary li distrugge in diretta TV | Silvia sconvolta a bocca aperta

La famosissima showgirl Ilary Blasi inarrestabile, stanca della situazione li distrugge completamente in diretta televisiva. La conduttrice Silvia Toffanin rimane letteralmente a bocca aperta.

Come ben saprete in questi ultimi mesi i quotidiani nazionali non hanno fatto altro che parlare della presunta separazione della donna dall’amatissimo ex calciatore della Roma. Fino ad oggi la notizia ha continuato a circolare e le versioni a riguardo sono davvero innumerevoli. Alcune di queste voci infatti vedono Francesco Totti come un presunto traditore che crea una relazione extraconiugale sotto gli occhi di tutti, altre invece vedono la showgirl come donna libera da ogni vincolo.

Insomma, ne abbiamo sentite di tutti i colori nonostante il tentativo disperato del Pupo di Roma, il quale tramite una sua Instagram Story tentò di smentire ogni notizia riguardante la presunta separazione dei due. Le sue parole però non hanno fatto altro che incrementare i dubbi sui quali molti medi hanno marciato su creando notizie fake affermando così il falso. Ebbene, è giunto finalmente il momento di scoprire tutta la verità sulla situazione creatasi che vede come protagonisti indiscussi proprio loro due.

In molti, dopo le parole della donna rilasciate sul palco del Grande Fratello Vip si sarebbero aspettati un annuncio pubblico. A quanto pare però le aspettative di questi ultimi sono state tradite spudoratamente dalla stessa showgirl, la quale, stanca di essere protagonista di un gossip così acceso, ha finalmente deciso di dire tutta la verità a riguardo.

Ilary Blasi li distrugge, parole molto pungenti

Chi conosce la donna sa perfettamente che determinate situazione non le piacciono affatto. Ama ridere e scherzare con il pubblico ma odia essere protagonista di gossip fondati sostanzialmente su delle semplici supposizioni. Per questo motivo infatti, solo poche ore fa, ha sfruttato un’intervista televisiva.

Tenuta all’interno dello studio di Verissimo, usata per troncare definitivamente tutte le voci di corridoio esponendo solo ed esclusivamente la verità. Le sue parole ovviamente hanno letteralmente sconvolto tutti i presenti e tutti coloro che hanno avuto l’onore di assistere. La stessa conduttrice Silvia Toffanin è rimasta completamente a bocca aperta.

“Però la cosa che veramente è stata vergognosa è che i quotidiani nazionali, quindi di una certa credibilità come il Corriere Della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, appunto hanno dato la notizia certa. Come se fosse certa e hanno fatto una grande figura di m***a. Scusa se uso questa parola molto forte come forte sono state le loro illazioni.”

Queste sono le parole di Ilary Blasi, con le quali la donna ha deciso di mettere un punto definitivo sulla situazione. Smentendo ogni notizia circolata sulla presenta separazione del marito usando, come suo solito, delle parole del tutto taglienti.