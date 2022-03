Benzina alle stelle ma se vai in questo supermercato ti regalo soldi per fare il pieno

By

Di fronte all’impennata dei prezzi del carburante, con la benzina alle stelle, in molti si chiedono se si possano ottenere benzina gratis.

Gli attuali alti prezzi del carburante hanno messo tutti sottosopra, quindi sarà utile sapere come si possono ottenere molti buoni benzina gratis.

Benzina alle stelle, che fare?

Tra le compagnie petrolifere con distributori in Italia, si possono trovare metodi e programmi che offrono la possibilità di raccogliere punti.

Si tratta di benefici da convertire in buoni per ottenere dei premi. Inoltre i possono ottenere dei buoni di benzina.

Sono ormai due anni che in Italia si vive un periodo di difficoltà. Lo scoppio della pandemia di Covid-19, i recenti sviluppi bellici tra Russia e Ucraina proiettano sul nostro futuro pressioni ed ombre circa la possibilità di arrivare alla fine senza problemi.

Il vero problema ora è l’attuale caro carburanti. Questo sta mettendo a rischio il lavoro di migliaia di autotrasportatori, oltre a creare grosse difficoltà in chi utilizza l’auto e i mezzi di trasporto in modo regolare.

In questa situazione difficile, ora più che mai, molti automobilisti si rivolgono alle app in grado di aiutare a trovare il distributore più economico vicino a voi.

Si tratta di applicazioni che permettono, attraverso una mappa interattiva, di conoscere le stazioni di servizio più economiche in base al tipo di carburante di cui si ha bisogno.

Bonus benzina al supermercato

Nel contesto di questa crisi economica, contrassegnata dall’aumento dei costi energetici e dei prezzi del carburante, gli sconti sul carburante cominciano ad essere sempre più popolari. A prendere l’iniziativa è stata Esselunga, il più grande distributore alimentare italiano.

La catena di distribuzione si è recentemente affacciata in Veneto con la creazione di tre ipermercati in provincia di Verona e uno a Vicenza. Ed è proprio nel punto vendita di Vicenza che è stata lanciata l’idea del buono: otto euro per ogni trentacinque spesi nel supermercato.

Per quanto riguarda il bonus benzina, la promozione è iniziata giovedì 17 marzo e proseguirà fino al 13 aprile. La società italiana leader nel settore ha deciso di sacrificare parte del proprio margine di profitto per ” salvaguardare la catena di produzione e i piccoli produttori italiani”.

Tutti questi sistemi nell’insieme potrebbero cercare, almeno in questa fase, di attenuare il colpo della benzina alle stelle. Potrebbero in parte arginare la difficile situazione economica in cui si trova attualmente l’Italia.