Amici: “Il Test di gravidanza è positivo”, la ballerina rimasta incinta | Non era mai successo

La splendida notizia giunta nello studio di Amici lascia tutti i presenti a bocca aperta, continua a farlo nonostante tutto: non era mai successo prima. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete chi decide di intraprende un percorso all’interno del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi deve tener conto di innumerevoli fattori. La notorietà acquista nel tempo farà si che il proprio nome continui a risuonare negli stuti televisivi più importanti e non solo. I ballerini professionisti che si esibiscono sul palco del talent e contribuisco ad istruire i giovani allievi vantano innumerevoli anni di carriera.

Solitamente vengono seguiti attentamente da tutto il pubblico poiché quest’ultimo non solo desidera conoscere tutto ciò che accade nella vita professionale ma perfino ciò che accade nella loro vita privata. Qualche mese fa nello studio del programma è risuonata una splendida notizia, uno dei giovani ballerini professionisti infatti ha confermato che a breve diventerà papà.

La sua confessione come potrete ben immaginare ha spiazzato completamente il pubblico, il quale ha poi deciso di seguire attentamente la vicenda. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del ballerino professionista Marcello Sacchetta. Il quale è felicemente impegnato da ben nove anni con la ballerina professionista Giulia Pauselli.

Dopo il test di gravidanza positivo, la notizia spiazza il pubblico di Amici

Come vi abbiamo già anticipato il famoso ballerino professionista presto diventerà papà, la sua compagna, anch’essa ballerina professionista di Amici però ha completamente spiazzato il pubblico. La donna ha confessato più volte di essere letteralmente al settimo cielo per la notizia appresa verso la fine dello scorso anno, la sua decisione però ha suddiviso il pubblico in due schiere. Nonostante la gravidanza infatti la ballerina continuerà comunque a ballare ed a esibirsi sul palco di Amici.

Questo è stato nuovamente confermato durante un’intervista rilasciata a Verissimo davanti alla conduttrice Silvia Toffanin. La donna ha infatti affermato che, nonostante la sua decisione possa in qualche modo ottenere un pensiero negativo del pubblico non cambierà comunque idea. Fin da piccoli ai ballerini viene insegnato di ascoltare il proprio corpo per questo motivo infatti si sente pronta ad affrontare la gravidanza nonostante il duro lavora che le aspetta.

Le parole di Giulia Pauselli

“Sono entrata nel secondo trimestre. Non lo dico non perché ho problemi a dirlo ma semplicemente perché ho deciso di continuare a ballare e magari tante persone non possono capire questa mia scelta. Dico che il momento diciamo più difficile il primo trimestre che sono mesi un pochino più delicati, li ho superati. Quindi posso continuare a ballare stare tranquilla e serena. La fortuna del nostro lavoro è che fin da piccoli appunto siamo educati ad ascoltare il nostro corpo. Questo è un dono grandissimo per un danzatore e adesso che sto diventando mamma capisco ancora di più l’importanza di questo insegnamento.”

“Ho deciso di continuare a ballare”.. ❤️ pic.twitter.com/rjAX3sPpve — Marietta (@Mariettamitica) March 20, 2022

Queste sono le parole della ballerina, la quale ha successivamente parlato del momento della scoperta dell’esito del test di gravidanza. –“Io avevo un ritardo importante però sai nel mio lavoro spesso la menorrea è presente [..] quindi proprio tranquillamente ho chiesto a Marcello di comprare il test.[..] Quindi lui è andato anche scherzando, faceva le battute io sono andata e sono uscita.. Sono incinta, non me lo aspettavo assolutamente”. D’altronde è risaputo, gli attimi più belli sono proprio quelli che capita senza esser programmati.