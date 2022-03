Stash, avete mai visto la bellissima compagna? Nessuno lascerebbe una così a casa da sola | FOTO

By

Stash dei The Kolors, avete mai visto la sua bellissima compagna? È una ragazza splendida, dalla bellezza stratosferica. Ve la presentiamo.

Il frontman dei The Kolors, è fidanzato con una bellissima ragazza che lavora nel mondo della televisione. Sapete di chi si tratta? Lei è di una bellezza assurda.

Stash, tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata

Antonio Stash Fiordispino è il frontman dei The Kolors, band musicale che si è fatta conoscere a seguito della partecipazione nella scuola di Amici di Maria De Filippi, l’accademia che li ha lanciati al successo.

Giovane dalla voce straordinaria e dal talento incredibile, il cantante napoletano continua ancora tutt’oggi a riscuotere grandissimo successo. Dopo la vittoria ad Amici nel 2015, la scalata al successo per il frontman di questa band è stata semplicissima.

La scuola di Canale 5 gli ha spalancato le porte della fama: Stash ha preso parte al Festival di Sanremo, ha tenuto e continua a tenere concerti che fanno il sold out ed è stato anche professore della scuola che gli ha conferito notorietà e giudice del serale insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il cantante dei The Kolors è in coppia con una giovane dalla bellezza straordinaria e che tra l’altro è molto conosciuta.

Chi è la bellissima compagna dell’ex allievo di Amici

Stash è felicemente in coppia con una bellissima ragazza che lavora nel mondo della televisione. Il suo nome è Giulia Belmonte. Classe 1995, è nata a Pescara, la città in cui si è laureata in Scienze della comunicazione a soli 22 anni.

Dopo aver conseguito il tesserino da giornalista pubblicista, ha affiancato al lavoro di modella quello di giornalista. Ha lavorato come inviata e conduttrice per Telelombardia. È stata anche il volto di Tv 7Gold e Telenova.

La sua bellezza le ha concesso di entrare anche nel mondo della moda. Giulia ha vinto la fascia di miss Abruzzo nel 2013 ed è diventata anche finalista di miss Italia. Nel 2014 l’abbiamo vista su La 5 nella trasmissione Tacco 12.

Insomma, per essere così giovane ha già alle spalle una carriera di grande successo. Insieme poi ad Aristide Malnati, ha condotto il programma Storia e misteri. Giulia Belmonte e Stash sono una coppia da diverso tempo e i due sono genitori della piccola Grace nata nel 2021.

Sono una famiglia davvero bellissima. Lui ha un fascino indiscutibile. Lei, mora, alta e filiforme, sembra una divinità greca. La piccolina, invece, è un gioiello, proprio uguale alla sua bellissima mamma.