Rotolo di carta igienica, mettilo sempre così quando non sei a casa tua: è importantissimo

Mantenere il bagno pulito e sempre ordinato è importantissimo. Il rotolo di carta igienica può essere utilizzato come ugello di fortuna e metterlo sempre in una determina posizione.

La casa, in particolare il bagno, è l’ambiente in cui i bambini trascorrono la maggior parte del tempo. Quindi igiene e pulizia sono davvero molto importanti per garantire un ambiente sicuro, pulito e igienizzato.

Mantenere pulito il bagno: le buone regole

È necessario seguire poche e semplici regole per mantenere pulito il bagno.

Una prima buona regola è asciugare lavandino, rubinetto e bidet dopo averli utilizzati, affinchè la rubinetteria resti senza gocce di acqua e sempre perfettamente disinfettata. Per mantenere puliti gli specchi presenti in bagno è bene utilizzare un panno pulito in microfibra.

Altra buona regola per mantenere pulito il bagno è quella di tenere il piano del bagno sempre libero da tutti gli accessori (profumi, pettini, trucchi e spazzole, etc.) posizionati in armadi o armadietti.

Sul piano del lavandino si dovrebbe tenere saponette, spazzolini (con il coperchietto in dotazione) e dentifricio. Ciò consente una più rapida e facile pulizia.

Inoltre, all’interno del bagno non si dovrebbe tenere alcun tappeto perché potrebbe rappresentare un pericolo ed un fattore ostativo. Ognuno potrebbe inciampare sul tappeto e cadere in terra. I tappeti, in genere, trattengono peli e capelli in grande quantità.

Per mantenere l’ambiente profumato è buon consiglio utilizzare oli essenziali.

Mantenere pulito il bagno: come igienizzare il wc?

Igienizzare il water merita un paragrafo a parte. Il wc deve essere igienizzato a fondo per evitare la formazione di aloni, macchie gialle e incrostazioni causate dall’acqua. Il water deve essere sempre perfettamente pulito, specie se in casa ci sono bambini.

Per pulire il water in modo efficace è bene indossare dei guanti puliti in modo tale che le mani non vengano a contatto con germi e batteri.

È buon consiglio passare tutta la superficie del water con una spugna bagnata con acqua calda, limone e bicarbonato per far macerare lo sporco ostinato.

Occorre sollevare la tavoletta del water, posizionare ed inclinare il rotolo di carta igienica in uno spazio che è necessario pulire e raggiungere gli angoli più insidiosi.