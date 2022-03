“Mille volte più bello”, conoscete il fratello di Stefano De Martino? Tutte pazze di lui | FOTO

Mentre è Stefano De Martino fa parlare di se per il suo ritorno di fiamma con Belen, suo fratello sta diventando sempre più bello ed amato. Vediamo perché.

Il fratello di Stefano De Martino si chiama Davide ed è molto più piccolo dell’ex ballerino di Amici.

La carriera di Stefano De Martino

Stefano De Martino è finito sotto le luci della ribalta grazie al talent show di Maria De Filippi Amici. Da allora la sua ascesa è stata inarrestabile. La sua carriera, però, si è progressivamente allontanata dal ballo, per dedicarsi alla conduzione di programmi televisivi. Un esempio? Made in Sud e Stasera tutto è possibile. E’ stato anche in Honduras come inviato per l’Isola dei Famosi ma, quest’anno, il testimone è passato di nuovo ad Alvin.

La sua vita privata è finita al centro dei gossip a causa delle sue storie d’amore, spesso non proprio semplici. Basti pensare a quella con Emma Marrone, finita perché Stefano De Martino conobbe una certa Belen Rodriguez. Poco più tardi, con lei convolerà a nozze. Dall’unione dei due è nato Santiago che oggi ha 8 anni (essendo nato nel 2013).

Chi è Davide De Martino

Stefano De Martino si è sempre detto molto legato alla sua famiglia. Nato a Torre Annunziata (in provincia di Napoli), non ha mai nascosto le sue origini umili. Per potersi permettere lo studio come ballerino, infatti, faceva il fruttivendolo. Per manifestare ancora il suo amore e la sua gratitudine per la famiglia, non è raro vedere sul suo profilo Instagram insieme ai familiari. A comparire più spesso sono i due fratelli: Adelaide e Davide.

Ma l’avete visto il fratello di De Martino??! io ve lo dico: diventerà mille volte più bello di lui pic.twitter.com/Yt5VCX5a2V — callmegin (@Gossip14378601) March 17, 2022

Adelaide ha 25 anni e la somiglianza con il fratello è molto visibile. Anche lei è molto attiva sui social. In particolare commenta spesso le foto in cui è ritratto il nipote con espressioni tipiche da zia affettuosa.

L’altro fratello di Stefano De Martino si chiama Davide ed è ancora adolescente. Le fan dell’ex ballerino, però, lo stanno iniziando a notare per via della somiglianza. Alcuni lo hanno definito persino più bello dell’originale.

Non è raro vedere qualche scatto di Stefano insieme al fratellino e, dalle didascalie emerge l’affetto che il maggiore nutre per il minore. Il fascino a Davide non manca e siamo sicuri che sentiremo parlare ancora di più di lui in relazione alla sua bellezza.