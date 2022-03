Dopo moltissimo tempo spunta finalmente tutta la verità tenuta nascosta. Michelle Hunziker, costretti a chiamare l’ambulanza per via dell’alcool. Tutti i i dettagli a riguardo.

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare della vita privata della showgirl, finita nuovamente sotto gli occhi dei riflettori per via della sua separazione dall’imprenditore Tomaso Trussardi. Da allora le voci non hanno smesso di circolare, pare infatti che nonostante sia passato un lasso di tempo apparentemente breve, la donna si stia già consolando fra le braccia di un altro uomo.

Insomma, da allora ogni minimo gesto compiuto da lei o semplicemente dalla sua famiglie viene attentamente scansionato. Oltretutto, l’inaspettato avvicinamento al suo ex storico Eros Ramazzotti ha fatto pensare che il divorzio da Tomaso sia stato scatenato proprio dalla presenza del cantante.

Anche se il tutto è stato prontamente smentito dai diretti interessati e dalle prove che riconducono Michelle fra le braccia di un altro, i fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma. L’unica persona oltre a Trussardi che non spera è, inaspettatamente, la loro figlia Aurora. Quest’ultima ha infatti più volte confessato di non voler assistere ad un avvicinamento sentimentale dei genitori poiché li considera troppo diversi.

Michelle Hunziker, portata d’urgenza al pronto soccorso: tutta la verità

La giovane ragazza ha condiviso il suo pensiero in particolar modo durante un’intervista rilasciata a Belve, dove ha poi raccontato tutta la verità riguardante il suo passato turbolento. Per chi non lo sapesse molti anni fa la ragazza ha vissuto dei momenti complicati dovuti anche per la situazione che la circondava. Come da lei stessa raccontato durante l’intervista, il periodo della sua adolescenza ha segnato particolarmente la sua quotidianità attuale poiché mai tornerebbe a ricommettere gli errori commessi in passato.

Le parole di Aurora Ramazzotti

Dopo i vari argomenti affrontati inoltre è spuntato il presunto coma etilico della ragazza. Per chi non lo sapesse all’epoca ne parlò proprio la madre, ovvero Michelle e Aurora, non essendo soddisfatta dell’immagine di lei lasciata passare sui media, ha deciso di raccontare tutta la verità su quanto accadde quella notte.

“Se vai a dire che tua figlia è finita in coma etilico poi per due anni tua figlia è un ubriacona. Allora se devo proprio raccontare la mia versione dei fatti sono stata malissimo, mi hanno portata via in ambulanza. Ero minorenne quindi mi hanno portata in pediatria, io non mi ricordo nulla. Quello che mi è stato detto è che non mi è stata fatta la lavanda gastrica quindi in teoria il coma etilico non è avvenuto. Detto ciò avevo un tasso alcolemico che è entrato il medico il giorno dopo e mi ha detto che un uomo adulto sarebbe morto forse.”

Aurora: “Avevo un tasso alcolemico che è entrato il medico il giorno dopo e mi ha detto che un uomo adulto sarebbe morto”

… pic.twitter.com/2hcDo8FOVb — Marietta (@Mariettamitica) March 19, 2022

Queste sono le parole della giovane Aurora, la quale ha deciso di fare finalmente chiarezza su ciò che avvenne realmente quella drammatica notte. Ebbene, come vi abbiamo anticipato la ragazza, come da lei affermato, ha vissuto un’adolescenza che in realtà non le apparteneva affatto. Fortunatamente con il passare del tempo però la situazione è notevolmente cambiata ed oggi è radiosa più che mai.