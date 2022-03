Lo facciamo sempre prima di andare a letto: un’abitudine che altera inverosimilmente il glucosio

Nessuno di noi può fare più a meno del cellulare: fa parte integrante della nostra quotidianità. Tanto che, anche di notte, lo poggiamo sul comodino per ricaricarlo, vicino al nostro letto e lì resta.

Lo facciamo per comodità, per abitudine o per timore di non sentire lo squillo se qualcuno ci chiama nelle ore notturne.

Cosa succede al nostro organismo se di notte dormiamo con il telefono in carica sul comodino?

Dormire con lo smartphone sul comodino è dannoso?

Diversi studi hanno dimostrato che dormire con il telefono in carica vicino al letto può causare effetti negativi sulla salute.

Non solo fa male usare lo smartphone di notte (causa disturbi come l’insonnia) ma lasciare in carico il telefono in camera da letto può alterare il metabolismo, in particolare la produzione di ormoni come la melatonina che contrasta l’obesità. L’ha dimostrato uno studio dell’Università di Granada.

Quali sono i possibili danni?

L’errore che facciamo tutti prima di andare a letto

Secondo la ricerca pubblicata sul Journal of Pineal Research, la luce artificiale generata dal display dello smartphone incide negativamente sulla produzione di melatonina, ormone dal potere antinfiammatorio che favorisce il metabolismo e regola il sonno. La produzione di questo ormone è ottimale quando la stanza è buia e le radiazioni elettromagnetiche sono al minimo. Al contrario, viene disturbata dalle radiazioni quando lo smartphone è in carica compromettendo la qualità del sonno e creando uno squilibrio del metabolismo.

Il telefono rilascia una radiazione elettromagnetica pari a 2,3 mG (milligauss), che sale a 3,4 se il telefono è in carica. I valori della radiazione cambiano anche a seconda della distanza dal telefono: 1 mG (5 cm), 0,5 mG (10 cm) e 0,3 mG (15 cm).

La luce blu altera il glucosio

Col passare del tempo, dormire con il telefono in carica sul comodino può provocare patologie come diabete ed obesità.

Secondo quanto riporta uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE, l’esposizione alla luce blu emessa dai dispositivi elettronici altera il sonno ed il metabolismo del glucosio.

E’ altamente raccomandato spegnere il cellulare quando si dorme o, al limite, tenerlo alla dovuta distanza se è necessario lasciarlo acceso nelle ore notturne. Si sconsiglia assolutamente di dormire con il telefono vicino al cuscino.

Una cattiva qualità del sonno può portare ad ansia, nervosismo, depressione.