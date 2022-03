Jessica ha speso i 100.000 euro del GF Vip in meno di 24 ore | “Che spreco buttare i soldi così”

By

GF Vip, Jessica Selassié ha speso tutti i 100.000 euro vinti al Grande Fratello in meno di 24 ore. Ecco che cosa ne ha fatto. Assurdo.

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha già speso i soldi del montepremi finale. Ecco come ha consumato i 100.000 guadagnati dopo 6 mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Jessica Selassié ha già finito tutti i soldi vinti al GF

Jessica è stata proclamata vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dolce, gentile, sempre educata e mai fuori posto, la maggiore delle principesse etiopi ha battuto persino Lulù che era stata data dai sondaggi e dagli stessi coinquilini come vincitrice del reality più spiato d’Italia.

Invece Jessica ha sorpreso tutti alzando la coppa dei campioni e portando a casa il cospicuo montepremi finale pari a 100.000 euro in gettoni d’oro. Sapete che cosa è accaduto immediatamente dopo la sua vittoria e conseguente uscita dalla casa del GF?

La vincitrice del famoso reality Mediaset ha già sperperato tutti i soldi vinti con tanto sacrificio sbaragliando la concorrenza. Come li ha spesi? Ma soprattutto, come ha fatto a consumarli tutti in meno di 24 ore?

Ecco come la vincitrice del GF ha speso tutto il suo patrimonio

Con la sua vittoria al Grande Fratello Vip, Jessica ha portato a casa il montepremi finale pari a 100.000 euro in gettoni d’oro ma, a quanto pare, la bella principessa ha già speso fino all’ultimo centesimo rimanendo senza neanche 1 euro.

Ma come ha sperperato tutto il patrimonio conquistato duramente? La maggiore delle sorelle Selassié ha utilizzato il montepremi finale per pagare gli avvocati del papà che attualmente si trova in un carcere della Svizzera.

L’uomo, che è stato accusato di aver compiuto reati finanziari molto gravi, potrebbe rimanere in carcere addirittura per qualche anno ancora e sembra che i soldi guadagnati dalla figlia non siano sufficienti nemmeno a coprire le spese legali.

Insomma, in meno di 24 ore, la principessa ha speso tutti i suoi soldi per aiutare il papà ad uscire dalla prigione. Il papà di Lulù, Clarissa e Jessica è stato arrestato a Lussemburgo per aver commesso una frode di 10 milioni di Franchi interagendo con investitori ai quali aveva promesso grandi guadagni mai arrivati.

Una situazione molto complicata anche perché le tre sorelle non vedono l’amato genitore da tantissimi mesi. Durante la loro esperienza al GF, le principesse etiopi avevano affermato che, se avessero vinto il reality, avrebbero speso i soldi conquistati per aiutare il papà a risolvere le sue beghe giudiziarie.

Molti hanno criticato la decisione della giovane affermando che, anziché destinare i soldi a un truffatore, avrebbe potuto darli in beneficenza.