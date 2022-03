Ricordate Enzo Capo, l’imprenditore napoletano che vive a Budapest che ebbe una storia d’amore con Pamela e UeD? Oggi è sposato con una donna bellissima. Vediamo di chi si tratta.

Fu proprio con la sua attuale moglie che Enzo Capo tradì la dama Pamela.

Chi è Enzo Capo

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Enzo Capo è stato molto seguito e mai dimenticato dal pubblico. L’imprenditore napoletano, con diverse attività anche a Budapest, è finito più volte a centro studio per via della sua tormentata storia d’amore con Pamela. Anche quest’ultima è stata molto seguita e amata, soprattutto per la sua prorompente bellezza.

Oltre ad essere laureato in Legge, Capo vive tra Napoli e Budapest a causa del suo lavoro. Proprio nella capitale ungherese è proprietario e gestisce una catena di suite di lusso. Prima di approdare al dating show più famoso della tv, aveva lavorato nella televisione ungherese.

Dopo il lockdown, Enzo tornò nel parterre di Uomini e Donne per confermare che, tra lui e Pamela Barretta era tutto definitivamente finito. Il motivo della chiusura? Stando a quanto affermato da Pamela era troppo gelosa.

Ben note al pubblico sono state le battute al vetriolo che i due si scambiavano sui rispettivi social. Lei lo avrebbe accusato di essere tirchio, soprattutto quando sono stati alle Maldive.

Chi è la moglie

L’attuale moglie di Enzo Capo appare fisicamente totalmente diversa da Pamela, per lo meno, per quel che riguarda i colori. Lei, infatti, ha i capelli scuri e la pelle d’ambra oltre ad un’innata raffinatezza.

Lei si chiama Lucrezia Massimo e non si sa bene dove l’imprenditore napoletano possa averla conosciuta. Magari proprio sui social. La donna lavora all’estero. Di lei si sa che ha due figlie.

Enzo ha chiesto di sposarlo a Lucrezia nel febbraio del 2021. I due, poi, sono convolati a nozze in autunno. Non sono mancati i racconti da parte di Capo circa la relazione con la donna. Ad esempio, il loro amore e passione sarebbero talmente tanto forti che farebbero l’amore una volta al giorno. I due si sono sposati a Stoccarda.

In realtà, l’imprenditore era stato accusato da Pamela di averlo tradito proprio con una certa Lucrezia (Vaccaro, questa volta). Stando a quanto ha affermato Pamela, infatti, con Lucrezia, Capo non avrebbe mai rotto e si sarebbe servito di UeD per ottenere visibilità. Per la dama, dunque, i sentimenti di Capo non sono stati mai autentici nei suoi confronti, come pure la sua partecipazione al programma.