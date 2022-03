Elisabetta Gregoraci, clamoroso 2 di picche: respinta proprio da lui | Più ricco di Briatore

La bellissima Elisabetta Gregoraci, clamoroso due di picche proprio da lui. La persona in questione è famosissima ma soprattutto più ricca di Briatore. Ecco di chi stiamo parlando.

Elisabetta Gregoraci respinta da un uomo famoso e ricchissimo, più di Briatore. Ecco chi ha dato un clamoroso due di picche alla bella showgirl.

Elisabetta Gregoraci umiliata proprio da lui

La bellissima calabrese, da sempre al centro di gossip, si è fatta conoscere sicuramente per la sua bravura e la bellezza che hanno rappresentato per lei strumenti importanti per affermarsi nel mondo dello spettacolo.

È balzata agli onori della cronaca rosa, soprattutto per la sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. I due, che sono convolati a nozze nel 2008, dopo 10 anni d’amore si sono detti addio.

Flavio ed Elisabetta sono genitori di Nathan Falco nato nel 2010. Nonostante la separazione, la showgirl calabrese e l’imprenditore milanese continuano ad essere in ottimi rapporti.

I fan sperano che un giorno tra di loro possa esserci un ritorno di fiamma. Mentre sulla vita sentimentale di Briatore, oggi, si continua a sapere poco o nulla, la Gregoraci, dopo diversi flirt, pare sia nuovamente single. Sapete da chi ha ricevuto un bel due di picche? Lui è famosissimo ma soprattutto più ricco di Briatore.

Chi è il ricchissimo che ha dato un due di picche alla showgirl

Elisabetta Gregoraci ha il cuore libero. Se i fan speravano in un ritorno di fiamma con Flavio Briatore, almeno per il momento, rimarranno delusi. Anche se i due sono stati paparazzati vicini più che mai, tra un compleanno a Dubai e shopping in giro per Montecarlo, in realtà l’imprenditore e la showgirl sono solo ottimi amici.

Anche se la loro relazione con è finita, Elisabetta continua a volergli un grande bene. La showgirl è andata avanti e nel corso di questi anni ha intrapreso diverse frequentazioni. Vi sveliamo anche una curiosità: sapete che ha ricevuto un due di picche da un uomo potentissimo, tra i più ricchi d’Italia? Si tratta di Berlusconi!

Non pensate male. La showgirl calabrese non ha mai avuto intenzione di instaurare una relazione sentimentale con lui, ma l’imprenditore c’entra per una questione particolare che è venuta fuori solo ora.

Nel 1999, la Gregoraci si presentò ai provini di Striscia la notizia insieme a Flavia Vento per provare a diventare una velina.

Tuttavia, ricevette un clamoroso due di picche da Berlusconi… già, i vertici di Mediaset decisero di scartare entrambe preferendo Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Che smacco per la bella showgirl che si è dovuta accontentare di sfondare nel mondo dello spettacolo diversamente.