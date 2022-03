Amici, ricordate Luca Zanforlin? È scomparso da anni. Era la spalla destra di Maria De Filippi. Ecco che cosa ne è stato di lui.

Chi è Luca Zanforlin, spalla destra di Maria De Filippi

Classe 1965, Luca Zanforlin è un autore televisivo ma anche conduttore e scrittore di grande successo. Dopo la laurea in scienze della comunicazione, è diventato, nel 1992, autore per Mediaset.

Proprio lui, che per tanti anni ha rappresentato la spalla destra di Maria De Filippi, è stato l’autore più famoso di Amici ma anche il conduttore di Nokia amici in tour, in onda qualche anno fa su La5.

Scrittore di grande fama, nel 2011 ha pubblicato il romanzo dal titolo Denise la cozza e l’anno successivo un nuovo libro dal titolo Molto più che amici. Nello stesso periodo, insieme a Maria De Filippi, ha presentato il serale di Amici 11.

Nel 2013 abbandona però la trasmissione per volare all’estero. Da un po’ di tempo, in Italia, non si hanno più notizie di lui. Che fine ha fatto Luca? Scopriamolo.

Che fine ha fatto l’autore di Amici

Dopo tanti anni passati accanto a Maria De Filippi come autore e conduttore di alcune delle sue più importanti e famose trasmissioni, di Luca Zanforlin si sono perse le tracce. Nel 2013, annuncia il suo addio alla televisione italiana.

L’autore si è trasferito in Spagna per lavorare ad una fiction in onda su Telecinco che mette in scena la storia tratta dal suo libro Denise la cozza, ma non è tutto. Nel 2014 si è trasferito in Albania per seguire un altro progetto televisivo insieme a Sabrina Ferilli.

I due hanno condotto il talk show dal titolo Contratto. Nel 2015 fa una breve apparizione in Italia diventando autore di Domenica in su Rai 1 nella stagione televisiva 2015/2016. Da quel momento di lui non sappiamo più niente.

Se sbirciamo il suo profilo Instagram dove conta oltre 28 mila follower, Zanforlin si definisce operaio della TV, colf creative quasi in pensione e scrittore della domenica. Da quello che ne sappiamo, Luca continua a lavorare come autore televisivo ma non più per Mediaset.

La spalla della De Filippi ha scritto, tra l’altro, anche un nuovo romanzo dal titolo Diversity Hotel che è stato pubblicato dalla Mondadori. Insomma, anche se lontano da Maria, Luca continua comunque ancora a brillare meravigliosamente.