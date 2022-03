Dopo anni spunta tutta la verità sul famoso ballerino professionista, Marcus, che ha lavorato al fianco di Maria ad Amici. Tutti i dettagli su quanto è successo.

Come ben saprete al famigerata conduttrice si affeziona molto a tutti coloro che decidono di lavorare con lei e quindi intraprendere un percorso duraturo nel tempo al suo fianco. La donna ha sempre pensato che, l’unità fa la forze e per questo motivo ha a cuore anche tutti i giovani talenti che negli anni si sono esibiti sul palco del rinomato talent.

Dietro le quinte vi sono innumerevoli personaggi che lavorano per far sì che, nello studio, tutto fili liscio. I ballerini professionisti occupano un ruolo molto importante. Questi ultimi solitamente difficilmente abbandonano il programma di Maria. Per questo motivo infatti si potrebbe affermare che la famigerata conduttrice ha lavorato a per molti anni a stretto contatto con un uomo che ha compiuto dei gesti orribili, togliendo perfino la vita ad un altro uomo.

Ebbene, lui era un ballerino professionista che per anni ha ricoperto un ruolo particolarmente importante per il programma. In molti, prima che si venisse a scoprire dell’orribile vicenda, lo amavano e lo stimavano vedendolo perfino come idolo.

Marcus in carcere per omicidio dopo aver lavorato per anni ad Amici di Maria De Filippi

Nonostante il ragazzo abbia lavorato per moltissimi anni dietro le quinte del programma, il tutto avvenne alcuni anni dopo. Dovete sapere infatti che fino al lontano 2009, lui era uno dei ballerini più acclamati del talent. Successivamente decise di traferisci e da lì per lui cambiò tutto. Nel 2016 infatti venne accusato di omicidio, la notizia ovviamente fece il giro del mondo, arrivando perfino in Italia. Secondo quanto riportato dalle innumerevoli testate giornalistiche straniere che hanno comunicato la notizia, l’uomo si trovava nella propria abitazione quando successe il tutto.

Stabilito negli Stati Uniti D’America, l’uomo intraprese una relazione sentimentale con un ragazzo, con il quale trascorreva ormai la sua quotidianità. Nell’agosto del 2016 però tuto cambiò, il ragazzo venne trovato morto nella propria abitazione con al suo fianco il suo carnefice, ovvero Marcus Bellamy. Quest’ultimo ha poi tentato di giustificarsi scrivendo un post sui social, utilizzato perfino per chiedere perdono alla famiglia del ragazzo.

“Perdonatemi, L’ho fatto perché vi amo. Vi amo tutti. Amavo anche lui. Mi ha detto che l’amore e l’odio sono la stessa emozione. Perdonatemi. Non so quello che faccio. L’ho fatto per amore. Per Dio. In cielo. Voglio scusarmi con la famiglia. Bernardo era molto speciale e non meritava quello che gli è successo. Mi avete chiesto perché. Vostro figlio e io fumavamo insieme un sacco di crystal meth. Io pensavo che vostro figlio fosse il diavolo.”

Queste sono le agghiaccianti parole che scrisse lui stesso su Facebook, il messaggio inquietante ha letteralmente sconvolto i suoi fan poiché fino ad allora non pensavano che si trattasse di fatti reali. Ebbene si, il famoso ballerino di Amici, completamente fuori di testa per le dosi di metanfetamina aspirata, si è trasformato in un assassino.