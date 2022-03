Amici anticipazioni, succede il finimondo: De Martino incontenibile | Scatta la rissa proprio con lei

Anticipazioni della prima puntata del serale: scoppia letteralmente il finimondo all’interno dello studio di Amici, il ballerino nonché giudice Stefano De Martino si scaglia proprio contro di lei.

Come ben saprete questa sera inizierà il tanto atteso serale del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Dopo ben sei mesi chiusi all’interno della casetta ad impegnarsi per poter ottenere la maglia d’oro è giunto finalmente il momento di salire sul palco per tutti i giovani talenti. Tutti coloro che si sono presentati quest’anno hanno dovuto dimostrare costantemente di meritarsi un posto nella scuola più amata e seguita d’Italia. Purtroppo però non tutti sono riusciti a superare le selezioni finali, nonostante l’impegno.

Questa sera, per i promettenti cantati e ballerini il loro percorso imboccherà una svolta decisiva che andrà poi ad influenzare il loro futuro non solo personale ma anche e soprattutto professionale. Ebbene si, chi riuscirà ad aggiudicarsi la coppa avrà poi davanti a sé innumerevoli occasioni lavorative.

Vi ricordiamo infatti che la vincitrice dello scorso anno, ovvero Giulia Stabile, oggi si ritrova sommersa dagli impegni nel mondo della danza e dello spettacolo. Questa prima serata sarà colma di colpi di scena, inoltre assisteremo ad un episodio surreale. Il ballerino, nonché giudice, si scaglierà letteralmente contro di lei.

Stefano De Martino scatena il putiferio nella prima serata del serale di Amici: ecco tutti i dettagli su quanto accadrà

Tutti i professori hanno seguito passo dopo passo i giovani talenti tentando in ogni modo di colmare le loro mancanze, assicurandosi così che i ballerini ed i cantanti affrontino a testa alta le rispettive sfide che li aspettano. Stefano, ballerino che partecipò anch’esso come allievo nel programma, anche questo anno dovrà giudicare i ragazzi. Solitamente il suo giudizio non influisce pesantemente sul percorso degli allievi, inoltre non si ritrova quasi mai in disaccordo con i professori.

Questa sera però si scaglierà completamente contro la maestra Alessandra Celentano. Come ben saprete quest’ultima si ritrova spesso a criticare la ballerina Serena. I suoi giudizi non di fatto non vengono particolarmente apprezzati poiché considerati incredibilmente crudi ed esagerati. Numerose volte infatti abbiamo visto la promettente ballerina Serena scoppiare in un mare di lacrime per via delle parole della maestra.

Ebbene, questa sera Serena avrà un difensore assoluto che si scaglierà completamente contro il pesante giudizio della Celentano. La maestra prenderà nuovamente in considerazione il fisico della ballerina sminuendola davanti a tutti i presenti all’interno dello studio e tutti coloro che seguiranno il programma da casa. Situazione alquanto inopportuna e completamente fuori luogo secondo Stefano, per questo motivo infatti si accenderà una forte discussione fra giudice e maestra.