Dopo l’apparente equilibrio ritrovato, Alex Belli si butta nuovamente fra le braccia di Soleil Sorge. Delia Duran questa non volta non gliela farà passare lisca. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Da ormai sei mesi non si fa altro che parlare dell’ex vippone e della sua love story creata sotto gli occhi di tutti all’interno di uno dei programmi più chiacchierati di tutta Italia. Il triangolo amoroso realizzato in collaborazione di Soleil Sorge ha letteralmente stravolto il pubblico del programma e tutti i presenti all’interno dello studio del grande Fratello Vip.

Proprio per questo motivo infatti sono innumerevoli i giudizi negativi che sono piombati contro i due ex concorrente, tanto che di mezzo ci è finito perfino il conduttore Alfonso Signorini. Negli ultimi due mesi però, dall’entrata di Delia Duran nel programma, pare che qualcosa sia completamente cambiato.

La coppia infatti appariva ormai in pace ed in sintonia a quanto pare però allontanarsi dall’ex fiamma artistica appare più difficile di quanto avesse mai potuto immaginare. Dopo la finale del programma sono innumerevoli le voci che hanno iniziato a circolare sul conto dei due, pare inoltre che abbiano perfino messo in atto il desiderio di “amore libero”.

Alex Belli si catapulta da Soleil, cosa ne penserà Delia? Tutti i dettagli

Dopo la finale tanto attesa del Grande Fratello Vip tutti i telespettatori e non solo si sarebbero aspettati un allontanamento definitivo dalla giovane donna, la quale ha contribuito a far ricadere nuovamente Alex sotto la luce dei riflettori. Ebbene. a quanto pare non sarà affatto così. Dovete sapere infatti che l’ex vippona ha da poco accettato il posto da opinionista al rinomato programma La Pupa e il Secchione. Sono molte gli scenari spiacevoli che le si sono presentati davanti ricoprendo questo ruolo e purtroppo per lei pare che in futuro dovrà assistere ad altrettanti episodi con la presenza dell’ex concorrente.

“Dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi. Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione”

Queste sono infatti le sue parole rilasciate a CasaChi le quali ovviamente non confermano una sua presenza fissa nel programma ma neppure smentiscono una possibile apparizione. Inoltre il suo pensiero è apparso molto duro nei confronti della Sorge, poiché secondo lui, lei ha ottenuto il posto solo ed esclusivamente grazie ad una sua raccomandazione.