“Abbandonata per sempre” Triste annuncio in casa reale, non ce la faceva più: stava soffrendo troppo

Arriva una triste notizia, non ce la faceva più, stava soffrendo troppo. Purtroppo è finita così. I sudditi sono senza parole.

Triste annuncio da parte della Royal Family. Nessuno si aspettava una cosa simile. Ecco che cosa sta succedendo nel Regno Unito.

Sudditi inglesi sotto shock

La Regina Elisabetta ha sempre rappresentato il modello istituzionale inglese perfetto per una monarchia tra le più importanti d’Europa. Sul trono da ben 70 anni, la quasi 96enne monarca inglese ha scritto la storia di una delle dinastie più importanti del mondo, quella dei Windsor.

Purtroppo, l’anno che si è appena concluso non è stato per nulla positivo per i membri della Royal Family ma soprattutto per Queen Elizabeth che ha dovuto affrontare problemi che hanno avuto non soltanto importanti risvolti istituzionali, come l’allontanamento di Harry e Meghan dalla famiglia reale, ma anche seri problemi di salute.

Alla fine di febbraio, Queen Elizabeth ha contratto il covid a causa del quale ha dovuto rinunciare ad impegni pubblici e istituzionali. Tra l’altro, la sua rigidità articolare non le consente più di essere attiva come un tempo. Ma arriva ora una notizia che sconvolge i sudditi: la Regina Elisabetta ha preso una drastica decisione.

La grande sofferenza della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha lasciato i sudditi sotto shock. La monarca inglese ha preso una decisione che nessuno si aspettava. Purtroppo stava soffrendo e la sua scelta è stata necessaria.

Che cosa sta succedendo? Ebbene, la sovrana ha deciso di abbandonare definitivamente Buckingham Palace per trasferirsi al castello di Windsor che diventerà a tutti gli effetti la sua residenza ufficiale.

Sono già due anni che la monarca inglese non vive più stabilmente a Buckingham Palace che per anni ha rappresentato la dimora della Corona, simbolo di potere della casata inglese.

La sovrana stava soffrendo troppo in quel palazzo nel quale tante cose, anche tristi, sono accadute. Ha deciso quindi di andare nel suo luogo del cuore, il castello di Windsor, che da sempre ama.

La sua scelta è stata quindi di cuore. Dice Ugo Vickers, autore e biografo reale:

“Windsor è il posto che ama. Lì ha i suoi ricordi con il principe Filippo, i suoi pony e la famiglia nelle vicinanze. Questo trasferimento ha senso per lei”.

Il castello di Windsor, tra l’altro, ha rappresentato per la regina la sua prima abitazione. Lì ha vissuto infatti per tanto tempo e le cose più belle accadute nella sua vita sono successe proprio in quella fortezza.

Il trasferimento al palazzo di Windsor della regina Elisabetta ha permesso a Carlo e a Camilla di stabilirsi a Buckingham Palace. Elisabetta continuerà comunque a detenere il ruolo di Regina lavorando dalla sua nuova abitazione.