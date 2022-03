Scandalo a Buckingham Palace: lo spogliarello in pubblico | Una ‘vergogna’ per l’intera famiglia reale

Scandalo a Buckingham Palace, arriva lo spogliarello in pubblico. L’infamia e la vergogna si abbattono come una saetta sull’intera famiglia reale.

La Royal Family inglese non smette di essere al centro dell’attenzione. Da mesi il clan elisabettiano è nell’occhio del ciclone per via di alcune vicende, alcune anche piuttosto delicate, che hanno investito come un uragano una delle più nobili dinastie europee.

La regina Elisabetta, in questo anno complicato appena conclusosi, ha dovuto fare i conti con la morte dell’adorato marito, il principe Filippo di Edimburgo, ma anche con i numerosi problemi causati da Harry e Meghan che oltreoceano stanno procurando beghe agli altri membri della Royal Family con dichiarazioni il più delle volte sconvolgenti.

Ma non è tutto. Nelle scorse ore, nuovamente la famiglia reale, è entrata nell’occhio del ciclone. Un importante membro della nobile casata, ha fatto una cosa inaspettata gettando infamia e vergogna sulla sua famiglia.

Problemi in corso per la Royal Family. Uno dei membri più importanti del clan elisabettiano ha compiuto un gesto che ha gettato infamia e vergogna sulla sua famiglia. Non stiamo parlando del duca di York, terzogenito della regina, che è stato accusato di aver messo in piedi un giro di prostituzione e aver abusato di una ragazzina, bensì di Harry.

Il secondogenito di Carlo e Lady Diana, non soltanto ha oltraggiato la regina decidendo di non presentarsi con la sua famiglia alla commemorazione del principe Filippo che si terrà il prossimo 29 marzo, ma ha fatto vergognare la famiglia reale facendo uno spogliarello pubblico.

Il marito di Meghan Markle ha deciso che andrà in Olanda per gli Invictus game 2022. Si tratta di una manifestazione sportiva dedicata ai veterani di guerra affetti da disabilità.

Un appuntamento da sempre considerato importante per il principe Harry che ha preferito rinunciare al ricongiungimento con la sua famiglia per volare ugualmente in Europa ma non a casa sua.

Il principe, in un video che è diventato virale, si è mostrato in compagnia di altri 4 membri della squadra ospitante e, tra una lezione di olandese e il racconto di alcuni divertenti aneddoti, ha deliziato gli spettatori con un balletto e uno spogliarello pubblico. Cosa penserà la Royal Family di questo pubblico oltraggio?