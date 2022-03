MAI buttare la retina dell’aglio, commettono tutti quest’errore: nasconde mille usi

Gran parte delle persone, quando acquista l’aglio al supermercato, getta via la retina di plastica che lo contiene. Mai buttare la retina dell’aglio: sarebbe un grave errore perché si può riutilizzare e risparmiare grazie a semplici trucchi.

Sono tante le risorse che quotidianamente si sprecano in casa; sarebbe più saggio riutilizzarle e dare a certi oggetti nuova vita. Gli sprechi non fanno bene né al portafogli né all’ambiente, quindi armiamoci di pazienza e fantasia cominciando dal riciclo delle retine dell’aglio.

Retina dell’aglio: un rifiuto da salvare insieme alla saponetta

Le retine di plastica contenenti l’aglio sono le stesse usate per gli agrumi, anche se queste ultime sono più grandi e possono essere sfruttate ancora meglio.

Con le retine dell’aglio, più piccole, bisogna dar prova di creatività e fantasia per riutilizzarle e sfruttarle nel modo giusto.

Il primo trucco per riciclare la retina dell’aglio è lavarla con cura ed appenderla accanto al lavandino. Man mano che avanzano pezzettini di saponetta, potrai inserirli nella retina. Una volta accumulati gli avanzi di sapone solido, quando la retina sarà sufficientemente piena, si potrà usare per lavarsi le mani come se fosse una saponetta.

E’ un discreto risparmio ma non solo: la retina riempita con scarti di saponetta può essere usata anche per lo scrub sulle mani, per eliminare la pelle morta e renderle più lisce e vellutate.

Retina dell’aglio trasformata in porta-spugna

La retina dell’aglio può anche essere trasformata in porta-spugna, da appendere accanto al lavello in cucina.

In questo modo, l’acqua non ristagnerà nella spugna per i piatti e non si formeranno batteri e muffe. Non solo: le retine dell’aglio possono sostituire degnamente le spugne per i piatti.

Utilizzando più retine (che formino una pallina fissata con elastico in gomma) sarà possibile sfruttarla proprio come una spugna. In questo modo si potrà grattar via ed eliminare lo sporco ostinato da pentole e padelle senza danneggiarle.

Dare nuova vita alla retina dell’aglio non è soltanto possibile e doveroso per risparmiare e tutelare l’ambiente, ma anche utilissimo.