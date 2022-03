By

Il famosissimo Federico Fashion Style brutalizza la secchiona davanti a tutti i presenti ed al pubblico da casa. Lei rimane completamente senza parole. Tutti i retroscena a riguardo.

Come ben saprete con il termine del Grande Fratello Vip abbiamo dato il benvenuto ad un altro programma rinomato ed amatissimo dal pubblico italiano. Ovviamente stiamo parlando di “La Pupa e il Secchione”, il quale questo anno viene condotto dalla famigerata e tanto seguita Barbara D’Urso. Nonostante il programma sia iniziato da solo poche ore sono già innumerevoli le voci che circolano.

Come ben saprete al fianco della meravigliosa conduttrice vi sono degli opinionisti altrettanto sorprendenti. Questi ultimi sono dei volti già molto conosciuti nel mondo dello spettacolo per via delle loro partecipazioni nei vari salotti televisivi ed ovviamente nei vari reality. Stiamo parlando proprio di Federico, il quale ha preso parte innumerevoli volte a discussioni tenute a Pomeriggio 5.

Al suo fianco troviamo Soleil Sorge e Antonella Elia, entrambe conosciute soprattutto per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Fin dalla prima puntata de La Pupa e il Secchione abbiamo assistito ad innumerevoli colpi di scena e scenari completamente imbarazzanti. In uno di questi ultimi il protagonista indiscusso è proprio l’opinionista, il quale non ci ha pensato due volte a brutalizzare una secchiona.

Federico Fashion Style umilia spudoratamente una secchiona davanti a tutti i presenti

Come vi abbiamo già anticipato il programma è iniziato solo il 15 marzo ma gli episodi degni di nota, nel bene e nel male, sono già numerosi. Ovviamente nella prima serata la conduttrice ha presentato tutti i concorrenti, ovvero le pupe ed i secchioni (e viceversa). Molti di loro sono personaggi già noti al pubblico italiano, altri invece sono completamente sconosciuti nel mondo dello spettacolo.

La secchiona in questione si chiama Valentina Matteucci, prossima alla laurea in Scienze Politiche e grande amante dal gioco, si definisce infatti fortunata nel gioco ma altamente sfortunata in amore.

Dopo la presentazione della ragazza, la quale ha confessato di essere un’abile giocatrice di Briscola, l’opinionista ha deciso di esprime la sua severa opinione a riguardo. Le sue parole infatti sono apparse incredibilmente dure, anche se a suo dire lui voleva solo consigliarla al meglio. – “Allora io vorrei dire una cosa a lei, io ti consiglio invece che giocare sempre a Briscola prendi lui così giochi un po’ a Scopa. Cambi capito.”

La conduttrice sentendo le parole dell’opinionista è rimasta completamente di stucco non sapendo come poter reagire infatti si è prontamente interessata alla ragazza. Quest’ultima, rimasta senza parole, ha deciso di sdrammatizzare gli attimi incredibilmente imbarazzanti mettendosi a ridere.