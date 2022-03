Glicemia alta, il sintomo appena ti svegli la mattina che deve farti allarmare subito

La glicemia alta al mattino può avere cause nascoste ed essere un fattore di rischio per la salute che deve metterci in allerta.

I livelli elevati di zucchero nel sangue al mattino, potrebbe essere il risultato finale di una combinazione di cambiamenti naturali del corpo.

Glicemia alta appena svegli

I motivi comunemente noti per cui la glicemia può essere alta al mattino includono spuntini ad alto contenuto di carboidrati prima di coricarsi e non abbastanza farmaci per il diabete.

Eppure due ragioni meno note potrebbero causare problemi di zucchero nel sangue mattutino: il fenomeno dell’alba e l’effetto Somogyi ( dal nome del medico che per primo ne notò gli effetti). Queste cause dei livelli elevati di zucchero nel sangue mattutino sono il risultato di cambiamenti e reazioni del corpo che si verificano durante il sonno.