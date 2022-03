Flavio Briatore, cena insieme al figlio senza la Gregoraci ma si trasforma in una serata horror

La cena di Flavio Briatore con il figlio Nathan e senza Elisabetta Gregoraci va completamente a rotoli. Quella che doveva essere una serata festosa si tramuta presto in una serata da dimenticare.

Flavio Briatore e Elisabetta – LettoQuotidiano.itIl famosissimo imprenditore torna a far parlare di sé per via di una scena horror vissuta assieme al figlio solo qualche ora fa. In questi ultimi i due sono finiti spesso sotto i riflettori per via delle loro vacanze lussuose ed ovviamente per via del loro allontanamento definitivo. Come ben saprete i due hanno condiviso innumerevoli anni della loro vita insieme. Si sono infatti innamorati molti anni fa ed hanno condiviso gioie e dolori senza mai prendere le distanze l’uno dall’altea.

Inoltre, il loro amore è sorvolato perfino sulle numerose critiche iniziali, in molti pensava di fatto che la donna stesse con lui solo per il suo patrimonio. Con il passare degli anni però l’opinione comune è notevolmente cambiata, entrambi hanno dimostrato di amarsi realmente anche se solo qualche anno fa la coppia ha deciso di prendere strade completamente diverse firmando così la loro separazione.

Nonostante questo però sono comunque rimasti in ottimi rapporti, non solo per non influenzare negativamente nella crescita del loro unico figlio Nathan, ma semplicemente perché entrambi provano un affetto ed una stima reciproca.

Flavio Briatore ed il figlio a cena senza mamma Gregoraci

Come ben saprete il famoso imprenditore e dirigente sportivo condivide con il figlio una forte passione per il calcio. La loro squadra del cuore è proprio la Juventus, la quale ha giocato una partita incredibilmente importante. Per questo motivo infatti la donna ha deciso di concedere ad entrambi una serata tra padre e figlio. Dopo aver organizzato tutto nei minimi dettagli, giunti in postazione per gustarsi una prelibata cenetta mentre guardavano la partita, i due si sono ritrovati in una situazione davvero spiacevole.

Per chi non lo sapesse nelle ultime ore si è giocata la partita degli ottavi di finale della Champions League all’Allianz Stadium di Torino. La bianconera si è infatti sfidata con il Villarreal, tutti si sarebbero aspettati un trionfo plateale, a quanto pare però l’esito della partita non ha soddisfatto le aspettative di nessun tifoso. Questa di fatto è la terza volta che la squadra di Massimiliano Allegri esce dal torneo.

Ebbene, i progetti dei due quindi sono completamente sfumati davanti al 3 a 0 per il Villareal. Quella che doveva essere una serata incredibilmente emozionante purtroppo è prontamente tramutata in un episodio horror da dimenticare.