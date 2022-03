By

Inaspettato colpo di scena a UeD, proprio lei, l’amatissima e seguitissima, rimane incinta. Ecco tutti i dettagli a riguardo e di chi stiamo effettivamente parlando.

Come ben saprete chi decide di intraprendere un percorso all’interno del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi deve fare i conti con i riflettori continuamente puntati contro di sé. Negli ultimi tempi sono innumerevoli i volti che si sono presentati al dating show e di conseguenza sono altrettanto innumerevoli coloro che vengono costantemente seguiti dai fedelissimi fan di Uomini e Donne.

In questo ultimo periodo sono svariati i gli ex membri del cast che si sono aggiudicati il titolo di influencer ed ovviamente di conseguenza i fan sono continuamente alla ricerca del minimo dettaglio riguardante la loro vita, che questa sia privata o sentimentale. Le notizie che circolano su di loro infatti sono numerose, tutti gesti o le semplici decisioni quotidiane prese dagli attuali influencer vengono accuratamente scansionate.

Nelle ultime ore ad esempio ha iniziato a circolare una notizia incredibilmente scioccante. A quanto pare infatti una ragazza, la quale ha partecipato a Uomini e Donne nel 2015, secondo quanto si vocifera sarebbe in dolce attesa.

Notizia straordinaria, proprio lei è in dolce attesa: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore ha iniziato a circolare un’indiscrezione alquanto sorprende. Un dei volti conosciuti del programma Uomini e Donne sta attraversando un periodo particolare della sua vita, uno dei più soddisfacenti. Stiamo parlando proprio di Nicole Mazzocato. Secondo quanto si vocifera infatti la ragazza avrebbe da poco scoperto di essere in dolce attesa. A far circolare la notizia è stata proprio una delle donne più influenti del momento ovvero Deianira Marzano. Quest’ultima infatti ha deciso di comunicare la notizia proprio sui suoi rispettivi profili social.

Non è di certo la prima volta che la donna anticipa di gran lunga le dichiarazioni dei diretti interessati, grazie alle sue fonti infatti ottiene scoop incredibili. A quanto pare attualmente Nicole non ha ancora intenzione di confessare il tutto sui social. Secondo quanto riferito da Deianira però a breve dovrebbe ufficializzare la notizia.

Inutile dirlo, nonostante la privacy richiesta questo è sicuramente il periodo più importante nella vita di Nicole e del compagno Armando Anastasio. Attualmente nessuno è a conoscenza del sesso del bambino, per poterlo sapere infatti dovremo aspettare ancora molto. Per quanto riguarda l’annuncio ufficiale invece non ci resta che aspettare venerdì, data prestabilita dalla donna nella quale comunicherà il tutto tramite i suoi profili social.