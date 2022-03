Charlene di Monaco si mostra dopo mesi di ricovero: sfigurata dalla terribile malattia | FOTO

Charlene di Monaco torna a casa e si mostra dopo mesi di ricovero, sfigurata dalla terribile malattia. La sua trasformazione è incredibile. Il mondo è rimasto scioccato.

Charlene Wittstock sembra un’altra persona. Dopo il suo ritorno alla Rocca, la principessa di Monaco è apparsa completamente diversa: sfigurata dalla terribile malattia.

Charlene Wittstock torna a Monaco

Charlene Wittstock ha fatto finalmente ritorno nel Principato sabato 12 marzo 2022 in occasione del compleanno del consorte, Alberto II.

Con un comunicato ufficiale rilasciato da Palazzo dei Principi, è stato annunciato ai sudditi che la principessa, dopo mesi di ricovero in una clinica Svizzera, è in condizioni tali da poter proseguire la convalescenza nella sua casa circondata dall’affetto della famiglia e soprattutto dai suoi figli Jacques e Gabriella.

A quanto pare però, Charlene ha deciso di non risiedere nella dimora ufficiale della famiglia Grimaldi ma di rifugiarsi a Roc Agel, la dimora estiva dei sovrani, un’immensa fattoria circondata da tanti ettari di terreno, immersa nella natura.

La residenza, che si trova sulle alture di Monaco, sarebbe il luogo scelto dalla principessa per continuare la sua convalescenza. Intanto, da quando è tornata a Monaco, di lei si sono perse le tracce. La sovrana pare che si stia nascondendo per non mostrare il suo volto sfigurato dalla malattia.

La principessa di Monaco sfigurata dalla malattia

La Wittstock è ritornata nel Principato quasi da una settimana ma di lei ancora nessuna traccia. La principessa non si è mostrata pubblicamente ne ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, è come se si stesse nascondendo dalla vista di tutti.

La rivista Paris Confidences, ha lanciato però un’indiscrezione che fa tremare il Principato. Sapete la ragione per la quale la principessa di Monaco ha deciso di non farsi vedere in giro?

Perché il suo volto sarebbe stato sfigurato dalla malattia. Già qualche mese fa, un esperto spagnolo di gossip e pettegolezzi reali, aveva avanzato l’ipotesi che Charlene avesse deciso di non fare ritorno a Monaco per nascondersi per via di un intervento chirurgico finito male.

Tra l’altro la principessa, solo in un’occasione ripresa in compagnia della sua famiglia, si era mostrata rigorosamente con la mascherina nera che le copriva il viso mentre tutti gli altri componenti di Palazzo Reale avevano la faccia scoperta.

Spunta adesso una fotografia che conferma l’ipotesi dell’esperto reale. In un’immagine che sta facendo il giro del mondo, il viso della bellissima sovrana sembra completamente diverso, sfigurato.

La principessa non pare lei. Che cosa le è successo? La malattia l’ha davvero ridotta in questo modo? Per il momento, un alone di mistero continua ad avvolgere la sua presenza che è impalpabile.