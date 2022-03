“Cacciati dall’hotel”, urla nel cuore della notte: in stanza con Alex Belli c’era proprio lei

Urla sconvolgenti durante la notte, l’ex vippone Alex Belli viene severamente cacciato dall’hotel per via del chiasso. Nella sua stanza c’era proprio lei: ecco di chi si tratta.

In questi ultimi sei mesi abbiamo assistito a scenari davvero improponibili per via dell’avvicinamento dell’ex vippone alla gieffina Soleil Sorge. A rendere il tutto ancora più sconvolgente sono proprio le telecamere. Ebbene si poiché come ben saprete tutto si è svolto sotto le telecamere attente posizionate in ogni angolo della casa del Grane Fratello Vip. Il triangolo amoroso ha generato molta indignazione tanto che perfino i personaggi più famosi nel mondo dello spettacolo hanno deciso di esprimere il proprio pensiero negativo a riguardo.

Nonostante gli incredibili alti e bassi però pare che la situazione fra Delia ed il vippone sia ormai completamente cambiata. Dopo l’apparente pace fata nella all’interno della casa del reality i due sembrano infatti molto affiatati. Purtroppo però, dopo l’uscita di Delia dal programma tornano i chiacchiericci riguardo il desiderio di un amore libero di Alex.

Urla dalla stanza in hotel di Alex Belli, ecco chi c’era insieme a lui

Secondo quanto si dice infatti, l’uomo ha trascorso innumerevoli notti a letto con un altra donna perfino quando quest’ultima ha lasciato la casa. Ad alcuni volti del mondo dello spettacolo però non piace affatto rimanere nell’ombra ed anzi, preferiscono di gran lunga invadere la privacy altrui così da scoprire tutti i dettagli nascosti.

Come vi abbiamo già anticipato ci sono alcuni volti noti che amano invadere la privacy altrui così da poter rispondere a qualsiasi dubbio dello spettatore. Ebbene si, stiamo parlando proprio delle Iene. Uno degli inviati ha tentato di scoprire tutta la verità, purtroppo però si è ritrovato davanti ad una situazione alquanto imbarazzante. Bussando alla porta dell’ex vippone ed avvicinandosi sempre di più ha udito delle urla molto forti provenienti proprio dalla camera.

Davanti alla sua insistenza il vippone non ha potuto fare altro che aprire la porta e rispondere alle varie domande a lui poste senza però dilungarsi troppo poiché evidentemente aveva di meglio da fare. Chiusa la porta infatti si sono udite altre urla di donna, ovvero di Delia Duran.

Ebbene, nonostante i due siano tornati alla “normalità” nessuno si sarebbe mai immaginato che la donna lo avrebbe potuto perdonare così velocemente. Lei stessa a le Iene però ha confessato che, essendo rimasta lontana da lui per ben due mesi, non ha saputo resistere alle tentazioni di Alex Bell. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.