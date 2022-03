Ricordate Daniele Interrante? Scomparso dalla TV dopo la terribile accusa | Rischiava il carcere

Daniele Interrante è stato un tronista di Uomini e Donne ma oggi è lontano dalla televisione anche perché ha rischiato il carcere. Vediamo perché.

Guendalina Canessa ha voluto difendere Daniele Interrante, dato che è il padre di sua figlia, cercando di smentire le accuse che gli erano state mosse.

Chi è Daniele Interrante

Non tutti sanno che prima di approdare al trono di UeD (era il 2003), Daniele Interrante è stato nuotatore agonistico professionista, nonché modello per marchi prestigiosi. La sua prima apparizione in televisione fu accanto ad Amanda Lear per lo show Il Brutto Anatroccolo. Poi, nel 2005 è sbarcato al cinema insieme al collega Costantino Vitagliano per il film Troppo Belli.

Oggi, insieme al fratello di Melissa Satta, con cui ha avuto una relazione, ha aperto una piccola catena di boutique. Nel 2010 sposò Guendalina Canessa in Giamaica e, poco dopo, la coppia ebbe una figlia. Si separarono due anni dopo.

Perché ha rischiato il carcere

Oggi quarantenne, Daniele Interrante ha scelto di vivere una vita lontano dai riflettori. Una foto su Instagram, però, ha riportato l’attenzione su di lui. Interrante, infatti, sarebbe stato colpevole di essere fidanzato con una (all’epoca) minorenne classe 1999, si tratta di una ragazza bellissima che si chiama Margherita Magri. Avere una relazione con una minorenne è un reato punibile per legge.

L’ex tronista sarebbe più vecchio persino del padre della ragazza. Avrebbe iniziato a frequentare Margherita qualche anno prima che raggiungesse la maggiore età. Immediata è stata la replica della ragazza al giornale che aveva divulgato la supposizione. Margherita, infatti, ha affermato che il giornalista in questione non aveva fatto altro che scrivere falsità, senza accertarsi della verità dei fatti.

Inoltre, la ragazza ha affermato che suo padre è del 1966 e non del 1980 come Daniele. Margherita, poi, ha spiegato che hanno voluto tenere la loro relazione nascosta per privacy non per altro. Una smentita arrivata via social, anche se Margherita ha affermato che la coppia non ha bisogno di accaparrarsi likes facili.

Ad intervenire sulla questione anche l’ex di Daniele Interrante che è padre di sua figlia: Guendalina Canessa. Anche lei ha affermato che il giornale ha scritto soltanto falsità sul conto di Daniele. Il giornalista incriminato è stato l’investigatore social che non si è tenuto le critiche e ha rincarato la dose: perché Daniele non ci ha messo la faccia in questa questione? Non ha i social ma, secondo le donne che lo difendono, ha già sporto denuncia.