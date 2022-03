“Massacrata in pubblico”, rissa furibonda per colpa di Alex Belli: Soleil si vendica così | VIDEO

Scoppia una rissa furibonda tra Soleil e un’altra donna famosissima e la colpa è ancora una volta di Alex Belli. Un video mostra tutto.

La Sorge ancora al centro dell’attenzione. L’ex gieffina protagonista di una rissa furibonda proprio con lei: è tutta colpa di Alex Belli.

Soleil Sorge protagonista di una rissa

Soleil Sorge è stata sicuramente la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In casa per sei mesi, è stata fatta fuori proprio a un passo dalla finalissima. Si è fatta conoscere per il suo carattere peperino ma anche per la sua dolcezza e le sue fragilità.

Una volta uscita dalla casa del GF, per lei si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo. Nel suo caso, il detto “si chiude una porta e si apre un portone” vale più che mai.

Attualmente la Sorge è una opinionista de La pupa e il secchione show e proprio in occasione della prima puntata di questa nuova trasmissione Mediaset, Soleil si è tolta qualche sassolino dalla scarpa massacrando proprio lei in pubblico.

L’ex gieffina si vendica così

Soleil Sorge ancora nei guai per colpa di Alex Belli.

I due gieffini che si sono incontrati nel bunker di Cinecittà, hanno fatto parlare di sé per oltre 5 mesi per via del triangolo amoroso costruito insieme alla modella venezuelana Delia Duran.

Dopo numerosi scontri, incontri, discussioni e riappacificazioni, finalmente la situazione sembra essersi sistemata. Soleil ha dimenticato Alex e Belli ha deciso di riprovarci con la compagna Delia Duran.

Insomma, tutto è tornato a posto ma le conseguenze di questo triangolo complesso, nato nel GF, continuano ancora a portare problemi all’influencer italo-americana che però sa sempre come uscirne senza danni.

La Sorge è stata attaccata in diretta televisiva da una donna molto conosciuta. Si tratta di Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli. La Suarez è una pupa della trasmissione La pupa e il secchione show condotto da Barbara D’Urso.

Ebbene, al cospetto di Soleil che è una opinionista del programma, la Suarez ha colpito l’influencer italo-americana nel suo punto debole affermando che cambia gli uomini come le mutande e che ha utilizzato sempre i suoi ex per arrivare in televisione.

Soleil non si tiene il duro attacco e si vendica in questo modo:

“Non è che tu stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te? Io rosico perché mi ha scaricato Alex? Ma sei seria? Forse hai guardato il programma sbagliato. Fa niente lasciatela parlare, alla fine è una pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo troppo alto”.

Barbara D’Urso prende le parti della Sorge affermando che il successo che ha ottenuto Soleil è solo ed esclusivamente grazie a sé stessa, altrimenti non sarebbe arrivata nemmeno alla finale del GF. Si prevedono ancora scintille, in ogni caso, tra le due bellissime.