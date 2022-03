“L’ha fatto davanti ai miei occhi”, Biagio fuori di testa: ha avuto il coraggio di tradirla con lei

Notizia bomba sul conto dell’ex vippone Biagio D’Anelli, l’ha tradita proprio davanti ai suoi occhi. La confessione di lei lascia tutti davvero senza parole. Tutti i dettagli su quanto dichiarato.

In questi ultimi giorni, dopo l’uscita dal programma condotto dal famigerato conduttore Alfonso Signorini, i riflettori si sono nuovamente posizionati sul suo volto. Come ben saprete all’interno del programma ha ottenuto un’incredibile visibilità anche grazie al suo avvicinamento all’ex concorrente, anch’essa ex vippona, Miriana Trevisan. Inizialmente le critiche non sono affatto mancate, con il passare dei mesi però i due hanno dato prova del loro amore ed hanno convinto tutti placando così gli animi di tutti coloro che aveva espresso chiaramente il loro dissenso a riguardo.

Il reality però è ormai finito da qualche giorni ed il loro percorso è giunto al termine ancor prima di arrivare in finale. L’ex vippone infatti ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello ancor prima di Miriana, l’ha poi semplicemente attesa nello studio vantandosi dell’affetto che provava nei suoi confronti.

Dopo l’eliminazione della donna però la situazione si è completamente capovolta prendendo così una piega ben diversa. L’ex concorrente ha iniziato a parlar male di lei descrivendola come donna falsa e bugiarda. Miriana, d’altro canto, ha prontamente risposto con altrettanta fermezza.

Biagio la tradisce proprio davanti ai suoi occhi: la confessione della donna lascia tutti impietriti

Come vi abbiamo già anticipato in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’ex vippone per via del putiferio da lui stesso creato. Ormai è risaputo che la relazione con Miriana Trevisan fa ormai parte di una pagina già svoltata. Davanti a tutti questi chiacchiericci e soprattutto venendo a conoscenza delle parole del vippone riguardo la donna, le ex di lui hanno deciso di dire tutta la verità. Sono in realtà molte le donne che hanno confermato di aver avuto in passato una relazione con lui ed altrettante sono le donne che confermano che in realtà Biagio non è affatto come lui stesso si descrive.

Nelle ultime ore infatti a Mattino 5, Federica Panicucci, ovvero la conduttrice del programma, si è ritrovata in una situazione alquanto imbarazzante avendo proprio lui come ospite. Una delle opinioniste del programma infatti, durante una discussine il cui argomento era proprio la coppia formata al GF Vip, ha confessato di aver un passato con lui.

“Non lo sto difendendo a spada tratta, non sono l’avvocato del diavolo di Biagio. Se mi hai ascoltata io ho detto, io ho avuto un passato con Biagio e lui me ne ha fatte di cotte e di crude. Mi ha tradita davanti, mi ha fatto una serie di tradimenti, insomma non è stato proprio estremamente corretto. Ma questo è acqua passata. Allora Biagio mi ha tradita davanti e mi ha fatto un po’ di dispettucci [..] Mi ha fatto anche soffrire un bel po’.”

Ma quante ex di Biagio ci sono in giro per la tv? 😅 Si aggiunge anche Manuela Ferrara alla lista…#Mattino5 pic.twitter.com/yHDVa5s0Ml — Mattino5 (@mattino5) March 16, 2022

Queste sono le parole di Manuela Ferrara, le quali hanno completamente stravolto la conduttrice che incredula ha chiesto nuovamente conferma del tutto. Insomma, secondo quanto si vocifera l’ex vippone ha un passato molto frizzante.