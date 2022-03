Ilary Blasi, avete mai visto le 2 sorelle? Preparatevi a rifarvi gli occhi: una purtroppo è disoccupata

Avete mai visto le fantastiche sorelle dalla famosissima showgirl Ilary Blasi, sono tutte molto unite e sono sempre l’una al fianco dell’altra. Ecco chi sono e che mestiere fanno nella vita.

In questi ultimi giorni abbiamo parlato molto della conduttrice, attualmente gli occhi di tutti infatti sono ben saldi sulla sua situazione sentimentale. Molte sono le versioni che circolano sul suo conto ed innumerevoli sono i chiacchiericci che tentano di insinuarsi nella sua vita matrimoniale. Attualmente non vi sono però delle prove concrete che potrebbero confermare la veridicità delle voci di corridoio sulla presunta crisi di coppia.

Bufale o verità, in ogni caso questa situazione non giova affatto all’armonia in casa Totti. In questi casi infatti la miglior scelta da prendere sarebbe proprio quella di risolvere la faccenda privatamente tenendo lontani gli occhi indiscreti. Inoltre, a discapito della veridicità o non, sarebbe meglio trascorrere del tempo con i propri cari così da ritrovare la tranquillità persa.

D’altronde chi decide di intraprendere questo mestiere conosce i rischi e sa perfettamente che la propria privacy viene messa a dura prova. Per questo motivo infatti, quando è possibile, sarebbe doveroso trascorrere del tempo la propria famiglia, cosa che presumibilmente la conduttrice sta facendo.

Avete mai visto le sorelle di Ilary Blasi? Loro sono la sua forza: ecco tutti i dettagli sulle loro vite

Nonostante la notorietà acquisita negli anni, molti fan della donna non sono a conoscenza della esattamente della sua vita famigliare. Dovete sapere infatti che lei ha ben due sorelle, una sorella maggiore ed una minore. La prima figlia di Mamma Daniela e Papà Roberto si chiama Silvia, Ilary è la seconda e la terza, ovvero la più piccola delle tre, si chiama Melory. La primogenita ha giocato un ruolo incredibilmente importante nella vita della donna, è stata proprio lei infatti ad aver fatto conoscere la conduttrice ed il calciatore Totti.

Quest’ultimo ha inoltre deciso di omaggiarla citandola e ringraziandola nel suo primo libro intitolato “Mi chiamo Francesco Totti”. Silvia nasce nel 1980 e nel 2019 convola a nozze con Ivan, dal quale ebbe Stella e Nicole. Entrambe nate prima che i due potessero pronunciare il fatico si. La terzogenita Melory invece decide si sposarsi nel 2017 con l’amore della sua vita Tiziano Panicci.

Attualmente non si conosce effettivamente il mestiere svolto da Silvia, sappiamo però che la sorella Melory, nonostante gli innumerevoli anni di studi e di sacrifici oggi purtroppo si ritrova disoccupata. A parlarne è stata proprio lei tramite i suoi profili social, volendo dimostrare che in realtà che il proprio cognome non cambia proprio nulla!