“Fate subito la scorta”, l’ingrediente più usato dagli italiani introvabile nei supermercati

Correte al supermercato: quest’ingrediente usato per una gran varietà di prodotti comincia a scarseggiare. Un vero guaio visto che è molto utilizzato in cucina dai consumatori, anzi il più usato dagli italiani.

Fate subito la scorta di olio di girasole finché si trova nei supermercati. Nel frattempo, c’è da chiedersi con quale olio verrà sostituito dai produttori.

Fate subito la scorta di olio di girasole prima che finisca

A seguito del conflitto russo-ucraino, le scorte di olio di girasole potrebbero esaurirsi nell’arco di un mese. Produttori e consumatori stanno già cercando di correre ai ripari. I consumatori stanno assaltando i supermercati per rifornirsi di bottiglie di olio e latte da 5 litri; c’è, invece, chi sta già sostituendo l’olio di girasole con altri grassi vegetali.

Per supportare i produttori, il MISE ha deciso di intervenire permettendo di modificare momentaneamente le etichette per indicare la sostituzione dell’olio di girasole con altri grassi vegetali utilizzando sticker adesivi o getto d’inchiostro mentre si attendono le stampe di nuove etichette.

L’olio di girasole potrebbe essere sostituito con quello di palma

Rischiamo di trovare l’olio di palma al posto dell’olio di girasole. Non ci sono, ad oggi, certezze e dati ufficiali: nelle prossime settimane sapremo quali sono gli orientamenti dei produttori. Questi ultimi dovranno valutare l’olio ideale per sostituire quello di girasole in base a diversi fattori tra cui il costo ed un sapore neutro che si adatti a vari prodotti.

Considerando questi fattori si prospetta la possibilità di tornare all’olio di palma e sarebbe un passo indietro. Negli ultimi anni, sono state fatte diverse battaglie per tentare di limitare l’uso di questo olio che, in termini di salute ed ambientali, resta una questione controversa.

Un’alternativa più sana potrebbe essere l’olio di mais, soprattutto considerando la neutralità del sapore. Il problema è che anche il mais comincia a scarseggiare per lo stop delle esportazioni dall’Ucraina, Ungheria e Russia.

La prossima carenza di olio di girasole è una situazione complessa, ancora poco chiara e, si teme, di lungo periodo. In attesa di notizie ufficiali, non possiamo far altro che controllare le etichette dei prodotti che compriamo: di certo, questo consiglio vale per tutti i prodotti alimentari.