Colpo di scena ad Amici, salta fuori il nome del trionfatore: “Vince proprio lui”

Spunta inaspettatamente il nome del vincitore di questa nuova edizione di Amici, il trionfatore è proprio lui. Ecco di chi si tratta: tutti i dettagli a riguardo.

Il serale del programma è ormai alle porte ed i giovani concorrenti sono incredibilmente tesi per l’inizio di questa nuova avventura. Nessuno di loro, qualche anno fa, si sarebbe mai immaginato di poter vivere un’esperienza del genere soprattutto in uno dei programmi più amati da tutti gli italiani.

La scuola da sempre si impegna a regalare un’esperienza unica ed indimenticabile per tutti coloro che decidono di prendere parte al cast dell’edizione. Inoltre chi lavora dietro le quinte è sempre al fianco dei giovani talenti così da poterli indirizzare nel migliore dei mondi nel mondo della musica ed ovviamente della danza. Per quanto partecipare al talent possa apparire semplice agli occhi di tutti, in realtà è sorprendentemente complicato.

Ovviamente i ragazzi hanno tutti i confort necessari ma devono dimostrare costantemente di possedere un talento inestimabile. Di fatto sono innumerevoli gli allievi che hanno tentato in ogni modo di poter proseguire il loro percorso all’interno della casetta, non considerati all’altezza delle aspettative dei professori però hanno dovuto prontamente abbandonare il programma televisivo.

Dopo mesi spunta il nome del presunto vincitore del programma Amici: ecco di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato, a breve assisteremo alla parte finale del percorso iniziato da ormai sei mesi dai giovani talenti. Ovviamente tutti i presenti all’interno della casetta sono in estasi per aver ottenuto la maglia d’oro, allo stesso tempo però sono incredibilmente ansiosi. Alcuni degli allievi infatti non si sente al proprio agio poiché pensa di non valere abbastanza, i fatti però dimostrano completamente il contrario.

Dovete sapere però che un noto cantante ha espresso il suo pensiero a riguardo e, secondo lui, a trionfare sarà proprio uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione. Il cantante il questione è proprio Alberto Urso, il quale in precedenza partecipò al programma di Maria De Filippi in vesti da allievo, trionfando clamorosamente. Secondo quanto rilasciato in un’intervista a SuperGuida Tv, l’allievo che quest’anno alzerà al coppa al cielo è proprio il figlio di Gigi D’Alessio.

In questi ultimi mesi il ragazzo si è ben distinto, dimostrando a tutti che non ha affatto bisogno della reputazione del padre per poter raggiungere i suoi obbiettivi, per questo motivo infatti si è presentato come LDA e non Luca D’Alessio. Secondo Alberto infatti il giovane cantante vanta di un talento sorprendente e per questo motivo infatti sarà lui a vincere questa edizione.