Claudio Trussardi: tragedia senza precedenti | Stroncato da un terribile malore mentre sciava

Claudio Trussardi, il 74enne di Clusone ha perso la vita a seguito di un malore domenica 13 marzo, mentre stava facendo una gita sci alpinistica sul Piz Ursera in Svizzera.

Il gruppo cui faceva parte Trussardi, si era mosso da Clusone domenica 13 marzo verso le 5 del mattino e aveva concluso la salita quando improvvisamente l’uomo è crollato a terra.

L’Italia piange Claudio Trussardi

Grande amante della montagna, Claudio Trussardi, era socio del CAI Clusone ormai da diversi anni, la sua frequenza nel luogo lo aveva reso ormai un volto noto tra gli abitanti del paese.

Trussardi aveva appena terminato la salita con il gruppo e si apprestava a ridiscendere.

Tuttavia a pochi passi dalla sua auto si è all’improvviso accasciato a terra accusando un malore e prontamente soccorso dai colleghi di gita. A questo punto si è anche allertato il servizio medico svizzero, che è arrivato sul posto un elicottero.

Infatti per il 74enne di Clusone sono intervenuti immediatamente i suoi colleghi alpinisti (tecnici del soccorso alpino), mentre in attesa che i colleghi svizzeri arrivassero in elicottero in circa 20 minuti, gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Ogni tentativo di salvare la vita del 74enne è stato inutile.

Il ripatrio della salma di Trussardi

Claudio Trussardi non ce l’ha fatta. L’uomo è morto ancor prima di essere trasportato all’ospedale di Poschiavo, dove il suo corpo è restato fino al suo rimpatrio a casa.

Una volta giunto in elicottero e trasferito all’ospedale di Poschiavo, in Svizzera, ai medici non è restato che accertare il decesso e permettere subito che la famiglia riportasse in Italia la salma del congiunto.

I funerali, che si sono tenuti ieri 16 marzo, hanno visto la partecipazione del paese che gli ha voluto dare l’ultimo saluto.

Sono partiti dalla sua abitazione, mentre all’indirizzo della famiglia in questi due giorni, sono arrivati numerosi i messaggi di cordoglio, rivolti alla moglie e al figlio.