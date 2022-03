Cellulare, MAI metterlo in tasca: da lì nascono tutti questi gravi problemi di salute

Spesso, si discute sulla pericolosità per la salute di tenere lo smartphone poggiato all’orecchio per troppo tempo durante le chiamate. C’è, però, un’altra abitudine da non trascurare, quando si parla di cellulare: mai metterlo in tasca.

Cosa succede all’organismo se si tiene il cellulare nella tasca anteriore dei pantaloni?

Sui possibili danni al cervello (tumore) causati dallo smartphone si discute da anni, ma ben poco si è detto riguardo all’abitudine di infilarlo nella tasca anteriore dei pantaloni. Alcuni studi mostrano che questa abitudine potrebbe compromettere la salute degli spermatozoi.

Uno studio presso il Technion e il Carmel Medical Center di Haifa (Israele) ha dimostrato possibili rischi per gli organi genitali maschili. Tenere abitualmente lo smartphone in tasca è pericoloso: il calore delle radiazioni può compromettere la salute degli spermatozoi, ridurre la loro motilità e vitalità raddoppiando il rischio di infertilità. Il cellulare va tenuto distante il più possibile dalle parti intime.

Prima di questo studio, un’altra ricerca condotta da un team dell’Università di Exeter, ha sottolineato gli effetti negativi sugli spermatozoi dell’abitudine di tenere il telefono in tasca.

Anche in questo caso, si è riscontrato che l’esposizione ripetuta e prolungata agli Emr (campi elettromagnetici a bassa frequenza) può compromettere la salute degli spermatozoi.

Il parere della SIA

Gli esperti della SIA (Società Italiana di Andrologia) ammettono che, ad oggi, gli studi non sono sufficientemente chiari riguardo all’influenza delle onde elettromagnetiche sulla fertilità maschile.

Come dichiara Fabrizio Palumbo (responsabile scientifico della SIA), è risaputo che i testicoli sono molto sensibili all’ipertermia: il calore prodotto dalla batteria del cellulare può danneggiare l’apparato genitale maschile se a contatto ravvicinato con il telefono. Per i bambini gli effetti possono essere anche più dannosi.

Il presidente della SIA, Alessandro Palmieri, raccomanda il massimo della prudenza, seppure non vi siano ancora risposte certe da parte degli studi scientifici. Considerando i possibili impatti negativi, si invitano tutti gli uomini ad un utilizzo cauto del cellulare.

Gli effetti nocivi potrebbero riguardare anche le donne: l’esposizione alle radiazioni potrebbe causare una riduzione del numero di ovociti causando problemi di fertilità.