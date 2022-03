Aurora Ramazzotti sogna in grande: immortalati i genitori insieme come una volta | VIDEO

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte e figlia dell’amore indimenticabile tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Nelle scorse ore non sono passate inosservate le immagini della storica coppia insieme: la reazione di Aurora è incredibile.

Come ogni figlio di genitori separati, il sogno più grande di Aurora è quello di rivedere mamma Michelle e papà Eros di nuovo insieme. Ma non è solamente il suo, perché tantissimi fan sperano in un ritorno di fiamma. Nelle scorse ore, un video che riguarda proprio la storica coppia ha fatto il giro del web: vediamolo.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme | La reazione di Aurora

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati protagonisti di una storia d’amore che è stata per anni al centro dell’attenzione. Ancora oggi, nonostante siano passati anni dalla loro separazione, il pubblico spera in un ritorno di fiamma.

Dopo circa un anno, dal loro amore è nata Aurora. Oggi la giovane sta seguendo le orme di sua madre, infatti, vuole diventare una conduttrice tv e modella di successo. Sui social è anche molto seguita, soprattutto su Instagram e Tik Tok, dove quasi ogni giorno pubblica video o foto della sua vita privata. Raramente parla, però, della storia d’amore dei suoi genitori.

Senza dubbio, la separazione tra Eros e Michelle l’ha fatta soffrire, ma nonostante tutto ha un buon rapporto con loro. Nelle scorse ore, sulla piattaforma di Tik Tok, Aurora ha pubblicato un video con una serie di foto dei suoi genitori insieme.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme come una volta

Nelle scorse ore, Aurora ha pubblicato un video che ha generato un certo clamore. Come abbiamo detto in precedenza, lei non ama parlare della storia dei suoi genitori, ma ha fatto un’eccezione, pubblicando un video della Hunziker e di Ramazzotti in cui si vedono i due affiatati come una volta.

Il filmato sarebbe un famoso trend che ha spopolato su Tik Tok, consiste nel mostrare le foto del passato dei propri genitori. La Ramazzotti, infatti, ha messo insieme una serie di scatti di Eros e Michelle negli anni ’90 insieme.

Il video è diventato virale sul web in pochissimo tempo, scatenando così la reazione di milioni di fan della storica coppia che sperano ancora in un ritorno di fiamma.